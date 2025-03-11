"Чутки про мою смерть": путініст Петросян вийшов на зв'язок після лікарні

Стисло:
- 8 березня Петросяна госпіталізували
- Через два дні він повідомив, що вже готовий повернутися до виступів
Клоун-путініст Євген Петросян на 8 березня подарував своїй молодій дружині замість квітів і цукерок трохи сивого волосся - зі шлунково-кишковою кровотечею його госпіталізували в одну зі столичних клінік країни-окупанта.
Там, за чутками, 79-річного артиста поклали в реанімацію в шоковому стані, і нібито навіть готували до операції. Тетяна Брухунова, зазноба клоуна, госпіталізацію підтвердила, однак у деталі не вдавалася, вимагаючи від преси країни-окупанта приватності.
10 березня на зв'язок вийшов сам Петросян. У своєму блозі в Instagram він опублікував ролик з особистого автомобіля. "Вітаю, дорогі друзі! Чутки про мою смерть явно перебільшені", - хрипким голосом розповів він, але причини госпіталізації та свій нинішній стан коментувати не став. Клоун лише зазначив, що поспішає на власний виступ.
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Стосунки Євгена Петросяна і Тетяни Брухунової
Подружжя узаконило стосунки наприкінці 2019 року. У 2020 році в них з'явився син Ваган, у 2023 - донька Матильда. Відтоді, як громадськість дізналася про роман Тетяни Брухунової з путіністом, на неї обрушився шквал хейту, адже всі впевнені - саме вона зруйнувала 30-річний союз Петросяна та Олени Степаненко.
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