"Чутки про мою смерть": путініст Петросян вийшов на зв'язок після лікарні

Старий блазень тремтячим голосом звернувся до шанувальників його плаского гумору.

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Євген Петросян прокоментував чутки про свою смерть / колаж: Главред, фото: instagram.com/petrosyanevgeny

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8 березня Петросяна госпіталізували

Через два дні він повідомив, що вже готовий повернутися до виступів

Клоун-путініст Євген Петросян на 8 березня подарував своїй молодій дружині замість квітів і цукерок трохи сивого волосся - зі шлунково-кишковою кровотечею його госпіталізували в одну зі столичних клінік країни-окупанта.

Там, за чутками, 79-річного артиста поклали в реанімацію в шоковому стані, і нібито навіть готували до операції. Тетяна Брухунова, зазноба клоуна, госпіталізацію підтвердила, однак у деталі не вдавалася, вимагаючи від преси країни-окупанта приватності.

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10 березня на зв'язок вийшов сам Петросян. У своєму блозі в Instagram він опублікував ролик з особистого автомобіля. "Вітаю, дорогі друзі! Чутки про мою смерть явно перебільшені", - хрипким голосом розповів він, але причини госпіталізації та свій нинішній стан коментувати не став. Клоун лише зазначив, що поспішає на власний виступ.

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