Важкий стан і кровотеча: путініст Петросян опинився в реанімації

Путініста госпіталізували з кровотечею до лікарні терористичної Москви.

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Євген Петросян у реанімації/ колаж: Главред, фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Коротко:

Що сталося з путіністом

Про що просить його дружина

Російський путініст-клоун Євген Петросян, який як чергову дружину обрав собі жінку, молодшу за нього на 44 роки, опинився у важкому стані в реанімації.

Як пише російський пропагандистський ресурс Стархіт, відомо, що причиною термінової госпіталізації стала шлунково-кишкова кровотеча.

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Як пишуть пропагандисти, зараз артист-аматор терориста Путіна, перебуває в Боткінській лікарні. Лікарі проводять протишокову терапію і готують клоуна до операції.

Близькі коміка поки не прокоментували те, що трапилося.

Буквально кілька хвилин тому його дружина Тетяна Брухунова на своїй сторінці в соціальних мережах опублікувала фото зі святковим тортом, прикрашеним полуницею.

Пізніше вона показала список пропущених дзвінків і попросила залишити її сім'ю в спокої. "Майте совість", - написала вона.

Молодуха Петросяна проситиме залишити їх у спокої / Скріншот Instagram/bruhunova

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Раніше Главред писав про те, що нещодавно дружина старого Петросяна Тетяна Брухунова спитала зі своїх фанатів за "недостачу" лайків і непристойно обізвала їх. Брухунова заявила, що їй було просто цікаво, чому підписники не реагують на її пости, адже сама вона ставить лайки абсолютно всім, на кого підписана.

А також Тетяна Брухунова страждає від невиліковного захворювання, яке постійно докучає їй. У 35-річної Тетяни проблеми з венами на ногах.

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Стосунки Євгена Петросяна і Тетяни Брухунової Подружжя узаконило стосунки наприкінці 2019 року. У 2020 році в них з'явився син Ваган, у 2023 - донька Матильда. Відтоді, як громадськість дізналася про роман Тетяни Брухунової з путіністом, на неї обрушився шквал хейту, адже всі впевнені - саме вона зруйнувала 30-річний союз Петросяна та Олени Степаненко.

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