Білла Клінтона терміново госпіталізували: що сталося

Колишнього президента США вирішили перевірити на наявність серйозного захворювання.

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Білла Клінтона госпіталізували / Колаж Главред, фото Instagram/clintonfoundation

Ви дізнаєтеся:

Що трапилося з Біллом Клінтоном

Куди його відвезли

Колишній президент США Білл Клінтон був госпіталізований у Вашингтоні після того, як у нього піднялася температура.

Про це повідомив NBC News у понеділок його головний помічник.

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78-річний Клінтон "був госпіталізований до лікарні MedStar Georgetown University Hospital для тестування і спостереження після того, як у нього піднялася температура", - сказав Анхель Уренья, заступник керівника апарату Клінтона.

"Він у гарному настрої і вдячний за догляд, який він отримує", - сказав Уренья.

Джерело, близьке до Клінтона, 42-го президента, сказало, що ситуація "не є невідкладною".

"З колишнім президентом усе буде добре", - сказало джерело. "У нього піднялася температура, і він хотів, щоб його перевірили. Він у свідомості".

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Нагадаємо, раніше Клінтон уже був госпіталізований у відділення інтенсивної терапії Медичного центру Ірвінського університету Каліфорнії. Хвороба політика не пов'язана з COVID-19. Причиною госпіталізації стало зараження крові (сепсис).

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