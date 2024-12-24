Білла Клінтона терміново госпіталізували: що сталося

Ви дізнаєтеся:
- Що трапилося з Біллом Клінтоном
- Куди його відвезли
Колишній президент США Білл Клінтон був госпіталізований у Вашингтоні після того, як у нього піднялася температура.
Про це повідомив NBC News у понеділок його головний помічник.
78-річний Клінтон "був госпіталізований до лікарні MedStar Georgetown University Hospital для тестування і спостереження після того, як у нього піднялася температура", - сказав Анхель Уренья, заступник керівника апарату Клінтона.
"Він у гарному настрої і вдячний за догляд, який він отримує", - сказав Уренья.
Джерело, близьке до Клінтона, 42-го президента, сказало, що ситуація "не є невідкладною".
"З колишнім президентом усе буде добре", - сказало джерело. "У нього піднялася температура, і він хотів, щоб його перевірили. Він у свідомості".
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Нагадаємо, раніше Клінтон уже був госпіталізований у відділення інтенсивної терапії Медичного центру Ірвінського університету Каліфорнії. Хвороба політика не пов'язана з COVID-19. Причиною госпіталізації стало зараження крові (сепсис).
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Хто такий Білл Клінтон
Білл Клінтон - американський політик, 42-й президент США. Балотувався як представник Демократичної партії і зміг двічі виграти в президентських перегонах. Роки правління на посаді глави держави - 1993-2001.
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