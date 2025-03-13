Зірка фільмів "Брат" і путініст Сухоруков потрапив у лікарню з гострим інфарктом

У пресі з'явилися подробиці про стан актора, який хотів малювати диктатора РФ на іконах.

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Віктор Сухоруков у лікарні - у путініста гострий інфаркт міокарда / колаж: Главред, фото: kino-teatr.ru

Коротко:

У фаната путіна і війни в Україні Сухорукова стався інфаркт

Пропагандисту зробили операцію

Російський актор-путініст Віктор Сухоруков уже другий тиждень лежить в одній зі столичних лікарень країни-окупанта, куди його госпіталізували 3 березня з ознаками гострого інфаркту міокарда. Як повідомляють росЗМІ, артист переніс операцію на відкритому серці.

Під час хірургічного втручання лікарям довелося створювати умови штучного кровообігу, щоб провести коронарне шунтування. Також операція показала, що це - другий інфаркт міокарда у Сухорукова. Перший він переніс ще 2008 року, але сам він про це не знав, і до лікарів не звертався.

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Зараз путініст перебуває на реабілітації, у зв'язку з якою був змушений скасувати всі свої виступи.

Пропагандист Сухоруков уже другий тиждень лежить у лікарні / kino-teatr.ru

Віктор Сухоруков не тільки в кіно грав людей з поганим характером і сумнівними моральними якостями - це амплуа цілком відображає його внутрішній стан. Диктатора Путіна він підтримує, вважає "найсильнішою особистістю" і переконаний, що "його можна на іконі малювати", а повномасштабну війну в Україні вважає "кровною, життєвою необхідністю".

Віктор Сухоруков виправдовує російську агресію та фанатіє від директора країни на болотах / kino-teatr.ru

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Хто такий Віктор Сухоруков? Віктор Сухоруков - радянський і російський актор театру, кіно, озвучування і дубляжу. 7 січня 2023 року Сухорукова внесено до санкційних списків України осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України", повідомляє Вікіпедія.

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