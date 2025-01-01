Сина путіністки Кудрявцевої терміново госпіталізували

Коротко:
- Сина Кудрявцевої госпіталізували
- Що сталося
Російська ведуча Лєра Кудрявцева, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, розповіла, що в новорічну ніч її сина госпіталізували.
Виявилося, за інформацією російських пропагандистських ЗМІ, що її син Жан зазнав травми в Сочі і його відвезли на швидкій.
До слова, життю хлопця нічого не загрожує. "31 грудня, 2024 рік. Сочі. Син на сноуборді покатався... Це закінчиться коли-небудь?!" - поскаржилася стара телезірка.
"Гаразд, видихаємо! У будь-якому разі дякую 2024 за все. З надією на 2025, що всі будуть здорові, дітки щасливі! Добра нам усім, не бажати людям зла - ми всі чоловічки з нашою метушнею, піщинки у Всесвіті. Будьте щасливі, мої дорогі підписники, спасибі, що зі мною. Хто з цікавості, хто з ненависті, хто через любов - неважливо. Обіймаю кожного", - додала білявка, яка нещодавно говорила, що готова взяти в руки автомат і йти вбивати мирних українців.
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Нещодавно, як писав Главред, ЛеруКудрявцеву висміяли в ефірі російськогошоу. За даними пропагандистських ЗМІ, на гумористичному шоу "Зірки", куди Кудрявцева прийшла з командою коміків, осторонь не залишили бурхливе особисте життя телеведучої.
А також Сергій Лазарєв раніше відпочивав разом із дітьми в Туреччині, на тому ж курорті опинилася і його колишня кохана Лєра Кудрявцева зі своєю донькою. На своїй сторінці в соцмережах Лазарєв опублікував провокаційне відео з колишньою і зробив зізнання.
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Хто така Лера Кудрявцева
Валерія Кудрявцева - російська теле- і радіоведуча, акторка і співачка, ведуча розважальних програм на НТВ. Перебуває під санкціями США та Євросоюзу через підтримку кривавого нападу РФ на Україну.
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