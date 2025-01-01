Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Сина путіністки Кудрявцевої терміново госпіталізували

Олена Кюпелі
1 січня 2025, 21:00
120
Путіністка зробила "анонс" просто в новорічну ніч.
Лєра Кудрявцева
Лера Кудрявцева підтримує напад на Україну / колаж: Главред, фото: t.me/lerakudryavtseva

Коротко:

  • Сина Кудрявцевої госпіталізували
  • Що сталося

Російська ведуча Лєра Кудрявцева, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, розповіла, що в новорічну ніч її сина госпіталізували.

Виявилося, за інформацією російських пропагандистських ЗМІ, що її син Жан зазнав травми в Сочі і його відвезли на швидкій.

відео дня

До слова, життю хлопця нічого не загрожує. "31 грудня, 2024 рік. Сочі. Син на сноуборді покатався... Це закінчиться коли-небудь?!" - поскаржилася стара телезірка.

"Гаразд, видихаємо! У будь-якому разі дякую 2024 за все. З надією на 2025, що всі будуть здорові, дітки щасливі! Добра нам усім, не бажати людям зла - ми всі чоловічки з нашою метушнею, піщинки у Всесвіті. Будьте щасливі, мої дорогі підписники, спасибі, що зі мною. Хто з цікавості, хто з ненависті, хто через любов - неважливо. Обіймаю кожного", - додала білявка, яка нещодавно говорила, що готова взяти в руки автомат і йти вбивати мирних українців.

Новини шоу-бізнесу в Україні в світі:

Нещодавно, як писав Главред, ЛеруКудрявцеву висміяли в ефірі російськогошоу. За даними пропагандистських ЗМІ, на гумористичному шоу "Зірки", куди Кудрявцева прийшла з командою коміків, осторонь не залишили бурхливе особисте життя телеведучої.

А також Сергій Лазарєв раніше відпочивав разом із дітьми в Туреччині, на тому ж курорті опинилася і його колишня кохана Лєра Кудрявцева зі своєю донькою. На своїй сторінці в соцмережах Лазарєв опублікував провокаційне відео з колишньою і зробив зізнання.

Вас також може зацікавити:

Хто така Лера Кудрявцева

Валерія Кудрявцева - російська теле- і радіоведуча, акторка і співачка, ведуча розважальних програм на НТВ. Перебуває під санкціями США та Євросоюзу через підтримку кривавого нападу РФ на Україну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Лера Кудрявцева новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Перерв на свята не маємо": Жорін розповів про зухвалі спроби РФ форсувати Оскіл

"Перерв на свята не маємо": Жорін розповів про зухвалі спроби РФ форсувати Оскіл

21:34Україна
РФ тисне піхотою: ворог просувається на сході з нового плацдарму – DeepState

РФ тисне піхотою: ворог просувається на сході з нового плацдарму – DeepState

20:54Україна
Лютуватиме вітер і ожеледиця: небезпечна погода накриє Україну 2 січня

Лютуватиме вітер і ожеледиця: небезпечна погода накриє Україну 2 січня

19:51Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 2 січня: Тельцям - задоволення, Левам - несподівані подарунки

Гороскоп на завтра 2 січня: Тельцям - задоволення, Левам - несподівані подарунки

Путініст Філіп Кіркоров зробив приголомшливу заяву про свою доньку

Путініст Філіп Кіркоров зробив приголомшливу заяву про свою доньку

Завершення війни або тимчасове перемир'я РФ і України: опубліковано прогноз

Завершення війни або тимчасове перемир'я РФ і України: опубліковано прогноз

Китайський гороскоп на завтра 2 січня: Тиграм - звинувачення, Бикам - зміни

Китайський гороскоп на завтра 2 січня: Тиграм - звинувачення, Бикам - зміни

Зрадниця Лоліта зізналася у своїй втечі з РФ - що сталося

Зрадниця Лоліта зізналася у своїй втечі з РФ - що сталося

Останні новини

21:34

"Перерв на свята не маємо": Жорін розповів про зухвалі спроби РФ форсувати Оскіл

21:25

Горбунов видав шокуючу правду про особисте життя Олександра Пономарьова

21:18

"Навіть і не збирався": український ведучий висловився про Влада Яму

21:00

Сина путіністки Кудрявцевої терміново госпіталізували

20:54

РФ тисне піхотою: ворог просувається на сході з нового плацдарму – DeepState

Війна затягнеться ще на 2-3 роки, є два сценарії звільнення Путіна з влади – ЯковенкоВійна затягнеться ще на 2-3 роки, є два сценарії звільнення Путіна з влади – Яковенко
20:40

"Більше сотні ракет": полковник ЗСУ назвав сценарії масованих ударів по Україні

19:59

"Страшна історія": військовий розповів, що стримує РФ від штурму Покровська

19:51

Лютуватиме вітер і ожеледиця: небезпечна погода накриє Україну 2 січня

19:39

Знаменитий учений загинув разом із сім'єю: деталі удару дрона РФ по центру КиєваФото

Реклама
19:36

Парадокс штучної сенсації Дмитра Гордона: чому це діагноз суспільствуПогляд

18:44

Ворог націлився на захоплення великого міста: у ДПСУ розкрили напрямок штурму РФ

18:36

Результат здивує: як прати речі у машинці без порошку - маловідомий методВідео

18:15

"Одна з найбільших поразок Москви": Зеленський - про зупинку транзиту газу з РФ

17:42

Росіяни перекидають резерви: Сирський назвав грандіозні втрати РФ на Курщині

17:40

ГУР паралізувало роботу "Лукойлу": росіян "привітали" святковою кібератакою - ЗМІ

17:32

Важлива заміна в ЄС: Польща перейняла головування в Угорщини, чого чекає Україна

17:23

Штурмують малими групами і танками: у ЗСУ розповіли про бої з РФ за одне місто

16:41

Україна припинила транзит газу з Росії: які будуть наслідки та як реагує світ

16:39

У США в новорічну ніч авто в'їхало в натовп, водій відкрив вогонь: багато жертв

16:19

Війська РФ намагаються форсувати Оскол у Харківській області: у ЗСУ зробили заяву

Реклама
16:00

Є лічені місяці: Україна може розпочати реальний переговорний процес - Денисенко

15:39

Дейнеко на передовій: "Хочу, щоб цей рік став роком нашої перемоги"Фото

15:33

Завершення війни або тимчасове перемир'я РФ і України: опубліковано прогноз

15:32

Буде ще тепліше, ніж 1 січня: синоптик розповіла про погоду на завтра

15:25

"Росія йде на ризик": експерт назвав больову точку російських військ

14:43

Чи впливають санкції проти РФ на перебіг війни в Україні: відповідь експертаВідео

14:33

Що чекає на Україну у війні 2025-го: у Третій штурмовій зробили прогноз

14:27

Чим відрізняються 2 трактори: треба знайти 3 відмінності за 11 секунд

14:16

Припинення вогню є необхідністю: РФ не зможе вести війну - Інгрем

13:53

Померла актриса фільму "Москва сльозам не вірить"

13:20

Як в домашніх умовах випрати подушку з пір'я чи пуху: проста інструкція

13:16

Росія "хоче" закінчити війну до "сакральної дати": ЗМІ дізналися деталі

12:50

Хто зі світових зірок стане батьком у 2025 році

12:44

Путініст Філіп Кіркоров зробив приголомшливу заяву про свою доньку

12:37

Постраждає ЄС: Фіцо прокоментував зупинку транзиту газу РФ через Україну

12:35

Після припинення транзиту газу ГТС України може стати новою метою атак РФ - Bloomberg

12:21

Кінець транзиту газу з Росії до Європи: опублікована заява

12:08

ЗСУ у новорічну ніч ліквідували багато окупантів на шляху до Покровська - деталі

11:47

"Не бійтеся ризикувати": Раміна Есхакзай засвітила свого нового бойфренда

11:21

За 2024 рік РФ окупувала 4 168 кв. км території ціною 420 тис. солдатів - ISW

Реклама
11:11

ЗСУ повідомили про руйнування ворогом позицій у двох важливих містах Донеччини

11:07

Що буде з доларом у 2025 році: в НБУ зробили прогноз

10:58

У Києві уламки дрона впали на житловий будинок на Печерську: постраждали 7 осіб, є жертваФото

10:36

Китайський гороскоп на завтра 2 січня: Тиграм - звинувачення, Бикам - зміни

10:29

Новорічна навала дронів: 111 повітряних цілей РФ атакували Україну, деталі

10:26

Дочка Лорак здивувала видатними формами та вищипаними бровамиВідео

09:58

Збільшення пенсії на майже тисячу гривень: хто може розраховувати на надбавку

09:53

Україна перекрила кран: транзит російського газу в ЄС і Молдову припинено

09:48

Зрадниця Лоліта зізналася у своїй втечі з РФ - що сталося

09:32

Ошатні Галкін і Пугачова запалили під ялинкоюВідео

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти