Колишнього чоловіка Алсу застукали з новою пасією в Дубаї.

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Співачка Алсу опинилася в лікарні / Колаж Главред, фото Instagram/alsou

Російські пропагандистські ЗМІ опублікували фотографії колишнього чоловіка співачки Алсу - Яна Абрамова, який тискає близьку подругу співачки.

Як пише пропагандистське видання "Комсомольская правда", джерела сфотографували Абрамова з найкращою подругою Алсу Яною Юханановою. "Наше джерело випадково сфотографувало співробітницю і подругу Алсу, яка керує її пошивним ательє, в обіймах Яна Абрамова", - пишуть пропагандисти.

Ян Абрамов із близькою подругою Алсу / Фото КП

До слова, Алсу мала відіграти концерт, але опинилася в лікарні. Її шанувальники вважають, що зірка все ще переживає через розлучення з Абрамовим.

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Раніше Главред писав про те, що артистка вже знайшла собі нового коханого, з яким будує стосунки, тому Абрамов переживає, що коханцю дружини дістанеться статок після розлучення. "Подружжя давно не живе разом. У Алсу вже нове кохання", - заявило джерело.

Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.

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Хто така Алсу Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

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