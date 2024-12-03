Тепер стало зрозуміло, що стало однією з причин розлучення пари.

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Співачка Алсу прокоментувала розлучення / Колаж Главред, фото Instagram/alsou_a

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Нові деталі про розлучення Алсу

Що трапилося насправді

Близький друг сім'ї російської співачки Алсу, яка розлучилася зі своїм чоловіком-зрадником Яном Абрамовим Лев Лещенко, вперше назвав одну з причин розлучення сімейної пари.

Як пише пропагандистське видання Стархіт, путініст Лещенко заявив, що знає співачку з 9 років. "Вона розвивалася, власне кажучи, у мене на очах. І, звичайно, я бачив її особисте життя. Думаю, настав час, коли Алсу і Яну стало важко спілкуватися одне з одним. Я не беру до уваги інтриги - хто, з ким... Просто люди вичерпали ресурси своїх взаємин", - дипломатично зазначає путініст.

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За його словами, таке буває. "Зайшли в глухий кут. Слава Богу, вони з'ясували стосунки, наскільки мені відомо", - додає він.

"Дуже складно судити, хто правий, а хто винен. Я, звичайно, цілком на боці Алсу, оскільки знаю її характер, принциповість, чесність, благородство", - розповів Лещенко.

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Раніше Главред писав про те, що артистка вже знайшла собі нового коханого, з яким будує стосунки, тому Абрамов переживає, що коханцю дружини дістанеться статок після розлучення. "Подружжя давно не живе разом. У Алсу вже нове кохання", - заявило джерело.

Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.

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Хто така Алсу Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

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