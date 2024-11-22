У терористичній Росії відбулося вручення однієї з музичних премій, де зірки місцевого розливу виповзли на червону доріжку під спалахи фотокамер.
І оскільки на Росії інформприводів не так багато (через "відсутність" інших проблем - авт.), решта провідних зірок і не дуже, стали активно обговорювати, який вигляд мали "герої" червоного килима.
Зокрема, як пишуть пропагандисти, свою думку вирішив висловити ведучий фешн-шоу Олександр Рогов.
Йдеться про одяг, у якому виконавиця з'явилася на заході. Алсу постала перед камерами в приталеному чорному жилеті на ґудзиках, відвертій максіспідниці аналогічного кольору та білій манишці. Крім того, вона одягла рукавички вище ліктя і вузьку краватку.
Рогов зазначив, що артистці не вдалося створити модний образ, і порівняв її вбрання з одягом офіціантки. "Це не перехід на особистості, але наче обслуговуючий персонал. Немов вона повинна була нести тацю з шампанським і його роздавати", - заявив він.
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Раніше Главред писав про те, що артистка вже знайшла собі нового коханого, з яким будує стосунки, тому Абрамов переживає, що коханцю дружини дістанеться статок після розлучення. "Подружжя давно не живе разом. У Алсу вже нове кохання", - заявило джерело.
Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.
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Хто така Алсу
Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.
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