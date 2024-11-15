Російська співачка Алсу не пробачила зраду своєму чоловікові, якому вона народила трьох дітей.

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Співачка Алсу все ще "вариться" в розлученні з Абрамовим / Колаж Главред, фото Instagram/alsou

Коротко:

Алсу гучно відзначила розлучення

Судячи з її слів, зірка ні про що не шкодує

Популярна російська співачка Алсу, яка мовчить про те, що Росія напала на Україну, розповіла про те, як відзначила розлучення зі своїм чоловіком-зрадником Яном Абрамовим.

Як пише російське пропагандистське видання Стархіт, артистка після розлучення полюбила себе ще більше.

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"Після розлучення не було бажання зробити каре. Цього разу я полюбила себе ще більше, я всім задоволена. Розлучення я відзначала в караоке", - зазначає вона.

Алсу співала романтичну несамовиту пісню. "Потім були подорожі. Шопінгу не було, він уже не радує. Були б'юті-процедури. Обожнюю масаж", - розговорилася 41 річна зірка.

Під час гучного і дорогого розлучення співачки з її чоловіком, артистка стояла на своєму і не приймала спроби Абрамова зберегти сім'ю.

"Я не люблю брехню, не люблю лицемірство і удавання. Речі треба називати своїми іменами. Фух, ось це я їй рекламу зробила. "Бізнес" процвітатиме. Тільки будь ласка, не забуваймо платити податки!" - такі слова співачка адресувала суперниці, "дівчині з низьким соціальним статусом" - Анастасії Решетовій, з якою загуляв її чоловік.

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Раніше Главред писав про те, що артистка вже знайшла собі нового коханого, з яким будує стосунки, тому Абрамов переживає, що коханцю дружини дістанеться статок після розлучення. "Подружжя давно не живе разом. У Алсу вже нове кохання", - заявило джерело.

Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.

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Хто така Алсу Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

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