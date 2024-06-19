Російські пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.
Як пише Стархіт, зірка з'явилася на пре-паті фестивалю Best Music Fest на 84 поверсі у вежі "Око" в Москва-Сіті, подія відбудеться в Дубаї на початку листопада.
На вечірці Алсу перебувала в чудовому настрої і мала розкішний вигляд. На запитання про зміни в особистому житті, Алсу коротко відповіла, що у неї все добре і коментувати своє розлучення вона не збирається.
"Все добре! Я не коментую, але все добре", - відрізала вона.
Хто така Алсу
Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.
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Нагадаємо, раніше російська співачка Алсу, яка також як і багато зірок мовчить про війну в Україні, вперше засвітила на відео свого сина Рафаель, якого вона приховує від публіки майже 7 років.
Раніше також російськіЗМІ розсекретили причину розлучення російської співачки Алсу Абрамової з її чоловіком Яном. Алсу була незадоволена своїм чоловіком уже давно. На тлі чуток про зради Абрамова, він практично не жив удома, а з'являвся там "наїздами".
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