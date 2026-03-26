Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Задоволений "тамбовський вовк" Жидков з'явився на свіжому фото разом із дружиною

26 березня 2026, 14:39
Валерій Жидков виступає у США та відвідує тасовки разом зі своєю дружиною.
Валерій Жидков з'явився у США
Коротко:

Сценарист і артист студії "Квартал 95" Валерій Жидков, який зник з радарів українських ЗМІ практично відразу після військового вторгнення терористичної Росії в Україну, з'явився на новому фото разом зі своєю дружиною.

Відповідним фото дружина актора поділилася на своїй сторінці в Instagram.

відео дня
Валерій Жидков мешкає у США
На фото вони позують разом, одягнені в чорне. Як відомо, пара живе в США і навіть будує там кар'єру.

Так, Главред писав про те, що Жидков організував концерт у США, в Маямі. Тоді концерт описували як розмову про прості речі: "погляд на звичні речі під гострим кутом, безжальне руйнування стереотипів і звичок".

Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу 95"

Валерій Жидков, який народився в російському Тамбові, займає чітку проукраїнську позицію. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році він залишився в Києві, активно займався волонтерством і виступав з благодійними концертами на підтримку ЗСУ. У червні 2022 року артист отримав український паспорт. Незважаючи на це, Жидков покинув Україну і переїхав до США, про що повідомив Євген Кошевой у лютому 2025 року.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Що таке Вечірній Квартал

Вечірній Квартал — гумористичне телешоу Студії "Квартал-95". Виходить в ефір з лютого 2005 року (спочатку на телеканалі Інтер, потім — 1+1). Жарти та музичні номери охоплюють широкий спектр тем і відображають сатиричний погляд на політику та суспільне життя.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Валерій Жидков новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаОлена ЗеленськаФіліп Кіркоров
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти