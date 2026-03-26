Задоволений "тамбовський вовк" Жидков з'явився на свіжому фото разом із дружиною

Валерій Жидков виступає у США та відвідує тасовки разом зі своєю дружиною.

https://glavred.net/starnews/dovolnyy-tambovskiy-volk-zhidkov-poyavilsya-na-svezhem-foto-s-zhenoy-10752050.html Посилання скопійоване

Валерій Жидков з'явився у США / Колаж Главред, фото РБК

Коротко:

Як зараз виглядає Валерій Жидков

Де він з'явився

Сценарист і артист студії "Квартал 95" Валерій Жидков, який зник з радарів українських ЗМІ практично відразу після військового вторгнення терористичної Росії в Україну, з'явився на новому фото разом зі своєю дружиною.

Відповідним фото дружина актора поділилася на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Валерій Жидков живе в США

На фото вони позують разом, одягнені в чорне. Як відомо, пара живе в США і навіть будує там кар'єру.

Валерій Жидков живе в США

Так, Главред писав про те, що Жидков організував концерт у США, в Маямі. Тоді концерт описували як розмову про прості речі: "погляд на звичні речі під гострим кутом, безжальне руйнування стереотипів і звичок".

Валерій Жидков, який народився в російському Тамбові, займає чітку проукраїнську позицію. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році він залишився в Києві, активно займався волонтерством і виступав з благодійними концертами на підтримку ЗСУ. У червні 2022 року артист отримав український паспорт. Незважаючи на це, Жидков покинув Україну і переїхав до США, про що повідомив Євген Кошевой у лютому 2025 року.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Що таке Вечірній Квартал Вечірній Квартал — гумористичне телешоу Студії "Квартал-95". Виходить в ефір з лютого 2005 року (спочатку на телеканалі Інтер, потім — 1+1). Жарти та музичні номери охоплюють широкий спектр тем і відображають сатиричний погляд на політику та суспільне життя.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред