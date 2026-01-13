Зниклий "Тамбовський вовк" з "Кварталу" з'явився і зробив оголошення

Коротко:
- Де знайшовся Валерій Жидков
- Що він збирається зробити
Сценарист і артист студії "Квартал 95", так званий Тамбовський вовк, він же Валерій Жидков, виїхав з України без попередження і більше не співпрацює зі студією. Він зник і про нього не було жодних звісток дуже довгий час, весь час, поки триває війна в Україні.
Заяву про те, що студія Квартал 95 більше не має зв'язку з артистом і сценаристом, ще на початку минулого року зробив Євген Кошовий. "Він (Валерій Жидков. – Ред.) не працює. Він поїхав, не знаю, чи можна це назвати "по-англійськи", чи ні. Коли я дізнався, що він пішов, це було несподівано. Я прийшов, а мені сказали: "Валера поїхав". Ну поїхав і поїхав. Значить, такий ти "сильний" чувак", - заявив тоді Кошовий.
Головному редактору вдалося дізнатися, що "Тамбовський вовк" Жидков з'явився в США і навіть готується до першого за довгий час концерту.
Виявляється, захід відбудеться в Маямі. У заяві до виступу написано опис і самого артиста, і його майбутнього виступу.
"Валерій Жидков - один з найдосвідченіших і титулованих коміків, сценарист, ведучий і автор власного стендап-шоу на ТБ. Його гумор любить мисляча аудиторія, він вважається найінтелектуальнішим коміком як на сцені, так і поза нею, будучи володарем кришталевої сови українського клубу "Що? Де? Коли?" - йдеться в описі.
Також сказано, що гумор Жидкова - це "погляд на звичні речі під гострим кутом, безжальне руйнування стереотипів і звичок". "Якщо у інших коміків глядачі сміються над коміками, у Жидкова глядачі сміються над собою. Його гумор - це жодних шаблонів і банальностей, жодних заборонених тем, - якщо про щось не прийнято говорити - значить про це говорити потрібно. Його творчість не підлаштовується під запити широкої публіки, а піднімає глядача на свій рівень", - закликають глядачів у США.
Крім того, Жидков розповість про нове життя, далеко від України, війни і тероризму з боку Росії. "Нова сольна програма про нове життя, про те, що знайоме кожному з нас", - сказано в анонсі виступу.
Як відомо, Жидков народився в терористичній Росії, в місті Тамбов. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Жидков зник з інформаційного простору і досі залишається невідомо, куди подівся артист студії.
До слова, він засудив напад Росії і навіть опублікував відповідні пости на своїй сторінці в Instagram. Він також жартував з приводу крадіжок росіянами унітазів та інших побутових предметів.
Однак незабаром зник і почав влаштовувати своє життя за кордоном.
Що таке Вечірній Квартал
Вечірній Квартал - гумористичне телешоу Студії "Квартал-95". Виходить в ефір з лютого 2005 року (спочатку на телеканалі Інтер, потім - 1+1). Жарти та музичні номери зачіпають широкий спектр тем і відображають сатиричний погляд на політику та соціальне життя.
