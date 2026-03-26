"Запитують про коханих": Білик зробила несподіваний крок заради Дікусара

Співачка вирішила підтримати свого колишнього коханого.

Ірина Білик підтримала Дмитра Дікусара / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Білик, Дмитро Дікусар

Що відомо про особисте життя Ірини Білик

Як співачка допомогла Дмитру Дікусару

Відома українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно заінтригувала заявою про зміни в особистому житті, несподівано згадала про колишнього коханого Дмитра Дікусара. Про це повідомляє OBOZ.UA з посиланням на SWEET.TV.

Білик взяла участь у проекті "Вгадай мелодію", за правилами якого виграш зірки направляють на допомогу військовим підрозділам або благодійним фондам, що підтримують ЗСУ. Коли ведучий програми Дзідзьо запитав Ірину, кому вона хоче направити грошовий приз, співачка раптово згадала про свого колишнього коханого Дмитра Дікусара.

Ірина Білик — особисте життя

"Ти знаєш, у мене частіше запитують про моїх коханих, тому я хочу перерахувати всі гроші підрозділу, в якому служить Дмитро Дікусар", — вирішила артистка.

Нагадаємо, що Дмитро Дікусар служить у лавах ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Відомий танцюрист практично не з'являється на публіці і зробив виняток лише для благодійного випуску шоу "Танці з зірками", на якому збирали кошти для реабілітації ветеранів.

Ірина Білик з Дмитром Дікусаром і Дмитром Коляденком

Ірина Білик і Дмитро Дікусар — стосунки

Білик і Дікусар були разом з 2007 по 2010 рік. Їхня історія почалася на проекті "Танці з зірками", де вони виступали в парі. Після того як між співачкою і танцюристом спалахнула іскра, вони закрутили роман і навіть зіграли весілля в Ріо-де-Жанейро. Незважаючи на красиву історію кохання, пара розійшлася через три роки. Незважаючи на значну різницю у віці, артистка відзначала, що їхні стосунки були яскравими і гармонійними.

Ірина Білик

Про особу: Ірина Білик Ірина Білик - українська співачка, композиторка та авторка пісень. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень та величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Рябіна червона", "Кохання. Отрута" тощо.

