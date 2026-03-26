"Замінила всі документи": LELEKA відмовилася від свого прізвища

Представниця України на Євробаченні-2026 ухвалила важливе рішення.

https://glavred.net/starnews/zamenila-vse-dokumenty-leleka-otkazalas-ot-svoey-familii-10752038.html Посилання скопійоване

LELEKA — Євробачення 2026

Ви дізнаєтеся:

LELEKA офіційно змінила прізвище

Чому співачка зважилася на такий крок

Представниця України на Євробаченні-2026 у Відні LELEKA розповіла про цікавий факт зі своєї біографії. В інтерв'ю "Наодинці з гламуром" артистка зізналася, що офіційно змінила своє прізвище.

За словами LELEKA, рішення остаточно відмовитися від свого прізвища прийшло до неї після розлучення. Співачці спало на думку, що тепер вона може вибрати щось, що не пов'язане ні з її рідною сім'єю, ні з колишнім чоловіком.

відео дня

LELEKA офіційно змінила прізвище

"У мене після першого розлучення було відчуття, що я не хочу носити прізвище, яке мені дісталося від когось із чоловіків: ні від батька, ні від колишнього чоловіка", — поділилася артистка.

У результаті виконавиця офіційно стала Вікторією Лелекою. Щоб остаточно закріпити за собою сценічний псевдонім, співачці довелося замінити всі документи.

"Мені дуже подобається, тому що цю назву я вибрала собі сама. І я асоціюю себе зі своїм проєктом LELÉKA. І це дійсно моє справжнє ім'я. Я замінила всі свої документи. Тому мені дуже подобається, дуже-дуже", — висловилася LELEKA.

LELEKA — Нацвідбір

Хто з українських знаменитостей офіційно змінив імена та прізвища

Деякі українські артисти настільки зжилися зі своїми сценічними образами, що зважилися на офіційну зміну даних у документах. Тіна Кароль уже давно за паспортом не Тетяна Ліберман, Злата Огнєвич офіційно відмовилася від імені Інна Бордюг, а Наталія Могилевська замінила справжнє прізвище Могила ще на початку кар'єри.

Leleka, Лелека

Останні новини шоу-бізнесу

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред