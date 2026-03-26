Не краффін і не панеттоне: яку паску спекти, щоб здивувати гостей

Відома кулінарка Ольга Мартиновська розповіла про великодні тренди.

https://glavred.net/starnews/ne-kraffin-i-ne-panettone-kakuyu-pasku-spech-chtoby-udivit-gostey-10751987.html Посилання скопійоване

Ольга Мартиновська розкрила тренд на паски

Коротко:

У цьому, 2026 році, актуальною випічкою до світлого свята Великодня буде "паска на заквасці".

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Главреду розповіла шеф-кухар і суддя кулінарного проекту "МайстерШеф" Ольга Мартиновська.

відео дня

За словами Ольги Мартиновської, зараз активно набирає обертів хліб на заквасці і відповідно господині вже тримають у запасі закваску для пасок.

"Зараз це головний тренд – легка паска, з мінімальним декором, природні спокійні кольори. Це дійсно стало своєрідною медитацією для жінок і навіть чоловіків: вирощувати закваску, спостерігати, розмовляти з нею", – каже суддя.

Оля Мартиновська додає, що паска на заквасці – це справжній тренд воєнного часу.

"Як потреба в турботі, яку ми задовольняємо завдяки цьому, потреба в переключенні на приготування їжі. Коли ти працюєш із закваскою, дійсно відбувається якась трансформація, внутрішня і зовнішня. Ти занурюєшся в інший світ. Тобі стає добре", – додає вона.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Про особу: Ольга Мартиновська Ольга Мартиновська – українська шеф-кухарка, рестораторка, телеведуча. Переможниця третього сезону кулінарного шоу "МайстерШеф", а з 2020 року його суддя. Засновниця курсу Першої української кулінарної академії та співзасновниця першого українського кулінарного додатку Culinara. Співавторка кулінарних книг "100 рецептів на кожен день" і "Велика кондитерська книга", авторка "Великої кулінарної книги" та "Великоднього столу з Олею Мартиновською".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред