Як стильно прикрасити великодній стіл по-українськи: шеф-кухар дала поради

Ольга Мартиновська розповіла, як стильно прикрасити великодній стіл і зробити це по-українськи.

https://glavred.net/starnews/kak-stilno-ukrasit-pashalnyy-stol-po-ukrainski-shef-povar-dala-sovet-10752005.html Посилання скопійоване

Як красиво прикрасити стіл на Великдень / Колаж Главред, фото Instagram/olga_martynovska, Pixabay

Коротко:

Які кольори будуть у моді цього року

На що звернути увагу при прикрашанні столу

Суддя популярного кулінарного проекту "МайстерШеф" Ольга Мартиновська напередодні світлого свята Великодня розповіла про великодні тренди та про те, як стильно прикрасити святковий стіл.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Главреду.

відео дня

За словами шеф-кухаря, у тренді в 2026 році будуть пастельні, ніжні кольори.

"Це - зелений, жовтий весняний колір. Прикрасити можна гілочками мімози, верби", - каже Мартиновська.

Весняні квіти — тренд сезону / Фото Pixabay

Крім того, за її словами, цього року модними вважаються гілки плодових дерев. "Якщо ви звертали увагу на квіткові магазини, то велика кількість букетів з гілочками різних плодових дерев або кущів, які пускають листочки і дають квіточки – це точно тренд цього року", – каже вона.

Крім того, Мартиновська каже: що текстиль і прикраси незмінно будуть у великодньому ритуалі: зайчики, курочки, кролики. "Але зараз, я думаю, тренд як ніколи на щось українське. Будь-який вишитий текстиль – максимально делікатно. Не обов'язково складна вишиванка, а саме від українського виробника, тому що ми аплодуємо всім тим підприємцям – малим, середнім і великим, які пережили цю складну зиму і досі здатні працювати в умовах війни", – каже Оля.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Про особу: Ольга Мартиновська Ольга Мартиновська – українська шеф-кухарка, рестораторка, телеведуча. Переможниця третього сезону кулінарного шоу "МайстерШеф", а з 2020 року його суддя. Засновниця курсу Першої української кулінарної академії та співзасновниця першого українського кулінарного додатку Culinara. Співавторка кулінарних книг "100 рецептів на кожен день" і "Велика кондитерська книга", авторка "Великої кулінарної книги" та "Великоднього столу з Олею Мартиновською".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред