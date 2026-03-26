Як стильно прикрасити великодній стіл по-українськи: шеф-кухар дала поради

Олена Кюпелі
26 березня 2026, 12:08
Ольга Мартиновська розповіла, як стильно прикрасити великодній стіл і зробити це по-українськи.
Як красиво прикрасити стіл на Великдень
Як красиво прикрасити стіл на Великдень

  • Які кольори будуть у моді цього року
  • На що звернути увагу при прикрашанні столу

Суддя популярного кулінарного проекту "МайстерШеф" Ольга Мартиновська напередодні світлого свята Великодня розповіла про великодні тренди та про те, як стильно прикрасити святковий стіл.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Главреду.

За словами шеф-кухаря, у тренді в 2026 році будуть пастельні, ніжні кольори.

"Це - зелений, жовтий весняний колір. Прикрасити можна гілочками мімози, верби", - каже Мартиновська.

Весняні квіти — тренд сезону
Весняні квіти — тренд сезону

Крім того, за її словами, цього року модними вважаються гілки плодових дерев. "Якщо ви звертали увагу на квіткові магазини, то велика кількість букетів з гілочками різних плодових дерев або кущів, які пускають листочки і дають квіточки – це точно тренд цього року", – каже вона.

Крім того, Мартиновська каже: що текстиль і прикраси незмінно будуть у великодньому ритуалі: зайчики, курочки, кролики. "Але зараз, я думаю, тренд як ніколи на щось українське. Будь-який вишитий текстиль – максимально делікатно. Не обов'язково складна вишиванка, а саме від українського виробника, тому що ми аплодуємо всім тим підприємцям – малим, середнім і великим, які пережили цю складну зиму і досі здатні працювати в умовах війни", – каже Оля.

Про особу: Ольга Мартиновська

Ольга Мартиновська – українська шеф-кухарка, рестораторка, телеведуча. Переможниця третього сезону кулінарного шоу "МайстерШеф", а з 2020 року його суддя. Засновниця курсу Першої української кулінарної академії та співзасновниця першого українського кулінарного додатку Culinara. Співавторка кулінарних книг "100 рецептів на кожен день" і "Велика кондитерська книга", авторка "Великої кулінарної книги" та "Великоднього столу з Олею Мартиновською".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Ольга Мартиновська
Україна — на межі фінансової катастрофи: НБУ попередив про новий удар по гаманцях

Україна — на межі фінансової катастрофи: НБУ попередив про новий удар по гаманцях

Росія обрала нові цілі для ударів по Україні: Зеленський розкрив плани ворога

Росія обрала нові цілі для ударів по Україні: Зеленський розкрив плани ворога

Новий порядок мобілізації з 1 квітня: що зміниться та кого викличуть до ТЦК першими

Новий порядок мобілізації з 1 квітня: що зміниться та кого викличуть до ТЦК першими

Китайський гороскоп на сьогодні, 26 березня: Бикам — стрес, Кроликам — розставання

Китайський гороскоп на сьогодні, 26 березня: Бикам — стрес, Кроликам — розставання

В Україні ввели нові правила роботи на держслужбі — що зміниться для чоловіків

В Україні ввели нові правила роботи на держслужбі — що зміниться для чоловіків

"Соромно зізнатися": Аліна Гросу відверто розповіла про вагітність

"Соромно зізнатися": Аліна Гросу відверто розповіла про вагітність

Які п'ять речей руйнують довіру кота: багато власників роблять їх щодня

Які п'ять речей руйнують довіру кота: багато власників роблять їх щодня

"Повністью все вирізаємо": Lida Lee розповіла про боротьбу з раком

"Повністью все вирізаємо": Lida Lee розповіла про боротьбу з раком

