"Просто не можу цього": Дорофєєва і Кацурін зізналися, за що цінують свою половинку

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін розкрили справжнє ставлення одне до одного.

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Дорофєєва і Кацурін розкрили подробиці сімейного життя / колаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Коротко:

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін дали перше спільне інтерв'ю

Пара розповіла про особистий час і цінні риси

З 2022 року Міша Кацурін є співавтором усіх нових пісень Наді Дорофєєвої, а з червня 2023 року - і її законним чоловіком. Попри це пара донедавна не давала спільних інтерв'ю.

Для видання Elle, діджитал-обкладинку якого вони прикрасили, Надя і Міша вперше розповіли про свої стосунки. Так, наприклад, подружжя відповіло на складне запитання: за що вони цінують одне одного найбільше.

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"В Міші зібране таке комбо сильних рис: інтелект, сексуальність, почуття гумору, сила… що я просто не можу цього зробити (вибрати одну рису - прим. редактора)!" - каже Дорофєєва. Чоловік із нею погоджується: вибрати щось одне - неможливо. "Якби люди любили людей за щось одне, життя було б набагато простішим. Я занадто багато всього ціную в Наді, щоб виділяти щось одне. Надя дивовижна!" - стверджує Кацурін.

Дорофєєва і Кацурін розкрили подробиці сімейного життя / instagram.com/nadyadorofeeva

Через насичені графіки подружжю нечасто вдається провести разом цілий день. Однак, коли таке все ж трапляється, вони влаштовують собі "лінивий день". "У лінивий день ми не виходимо з дому, перетворюємось на тюленів: валяємось, читаємо, дивимось кіно, готуємо…" - розповідає Надя. "Зʼїдаємо пару пачок солоного соняшникового насіння — без цього лінивий день не працює. Якщо вдома діти, а вони вдома половину кожного місяця, тоді кількість насіння збільшується втричі та додається тонна солодкого. В лінивий день можна!" - додає Міша.

Дорофєєва та Кацурін розкрили подробиці сімейного життя / instagram.com/nadyadorofeeva

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Хто така Надя Дорофєєва? Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

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