'Щоб Надя стала мамою': Позитив возз'єднався з Надею Дорофєєвою на сцені

Коротко:
- Позитив запалив на сцені разом із Надею Дорофєєвою
- Шанувальники були в захваті від такого сюрпризу
Українська популярна співачка Надя Дорофєєва в суботу, 12 квітня, зібрала повний зал глядачів у київському Палаці Спорту.
Як повідомляє Главред, на сольному концерті співачки несподівано вийшов на сцену Позитив, з яким раніше Надя була в групі "Время и Стекло".
Артисти виконали свою пісню "Дим", що стало справжнім сюрпризом для фанатів співачки. Після виступу Надя і Позитив обійнялися і обмінялися компліментами. Зазначимо, гурт розпався 2020 року, і співаки розпочали свої сольні успішні кар'єри та залишилися друзями.
Дивіться відео, як виступили Надя Дорофєєва та Позитив:
Дорофєєва не проґавила можливість і привітала колегу з народженням доньки Марії, а Позитив у відповідь побажав Наді стати мамою.
"І ми хочемо, щоб Надя стала мамою. Правда?", - сказав співак.
Але Дорофєєва спритно змінила тему і згадала, яким був їхній гурт.
"Традиційно, я тобі хочу сказати - класна група була, правда?", - зазначила Надя.
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Надя Дорофєєва - останні новини по темі
Як раніше писав Главред, українська популярна співачка Надя Дорофєєва, яка одружена з українським ресторатором Мішею Кацуріним, розповіла, що планує стати мамою.
Також вона повідомила, що її з Кацуріним сім'я стала більшою.Надя і Міша завели спільного вихованця. Це чарівний хом'як, якому дали "смачне" ім'я Чурчхелла.
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Хто така Надя Дорофєєва?
Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, актриса. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".
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