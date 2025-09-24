Копія Квіткова: Джессіка Альба опублікувала цікаве фото

Джессіка Альба поділилася фото, яким нагадала українську блогерку Квіткову.

Квіткова схожа на Джессіку Альбу / Колаж Главред, фото Instagram/jessicaalba, kvittkova

Голлівудська акторка Джессіка Альба опублікувала власне фото. На перший погляд може здатися, що на ньому - українська блогерка та колишня дружина Нікіти Добриніна Даша Квіткова.

На цьому фото Квіткова настільки схожа на популярну актрису, що гортаючи стрічку Instagram можна подумати, що на фото переможниця "Холостяка", а не світова знаменитість.

На цьому фото - голлівудська акторка і бізнес-вумен Джессіка Альба:

Джессіка Альба нагадала блогерку / Фото Instagram/jessicaalba

На цьому фото - колишня дружина Нікіти Добриніна - Даша Квіткова:

Даша Квіткова схожа на Альбу / Фото Instagram/kvittkova

Квіткова здивувала схожістю з Джессікою Альбою / Фото Instagram/kvittkova

Квіткова здивувала схожістю з Джессікою Альбою / Фото Instagram/kvittkova

До слова, Квіткова також схожа на Джессіку Альбу, обираючи собі той чи інший лук. Очевидно, що у голівудської зірки та колишньої Добриніна збігаються смаки на одяг.

Розлучення Джессіки Альби

44-річна Альба в січні опублікувала в Instagram пост, у якому повідомила, що її шлюб із Ворреном добігає кінця після майже 17 років спільного життя.

"Я вже багато років перебуваю на шляху самореалізації і трансформації: як особистість, так і в партнерстві з Кешем. Я пишаюся тим, як ми виросли в нашому шлюбі за останні 20 років, і тепер для нас настав час почати новий розділ зростання та еволюції як особистостей. Ми рухаємося вперед з любов'ю, добротою і повагою один до одного і завжди будемо сім'єю. Наші діти залишаються нашим головним пріоритетом, і наразі ми вимагаємо дотримання конфіденційності", - написала артистка.

Як раніше писав Главред, голлівудська акторка Джессіка Альба похвалилася свіжими фотографіями своєї старшої доньки Хонор, яка цими днями святкує 16-й день народження.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зірка фільмів "SuperПерці", "Мачо і ботан" і "Вовк з Волл-стріт" Джона Гілл уперше став батьком - первістка йому народила подруга, яка тримала вагітність у найсуворішому секреті.

Про персону: Джессіка Альба Джессіка Альба - американська актриса і підприємець. Теле- і кінокар'єра для Альби почалася в 13 років. Джессіка отримала безліч нагород за свої роботи, включно з Teen Choice Award і Сатурн у категорії "Найкраща телеакторка" і номінацію на "Золотий глобус" за роботу в серіалі "Темний ангел". Є співзасновницею компанії споживчих товарів The Honest Company, що виробляє нетоксичні продукти, повідомляє Вікіпедія.

