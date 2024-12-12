"Трималася до кінця": зірку "Спіймати Кайдаша" забрали зі зйомок на швидкій

Антоніна Хижняк намагалася ігнорувати проблему, але організм втомився чинити опір.

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Антоніна Хижняк новини - Антоніна Хижняк розповіла, чому потрапила до лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_actress

Що розповіла Антоніна Хижняк:

У перший день зйомок нового проєкту вона працювала через силу через погане самопочуття

З майданчика її відвезла швидка прямо в лікарню

Українська акторка Антоніна Хижняк з великою відповідальністю ставиться до кожного свого проєкту. Однак іноді така відданість грає з нею злі жарти.

У перший день зйомок комедії "Збори ОСББ" зірка почувалася дуже зле, проте продовжувала працювати з усіма нарівні, аби не підвести колег і не втратити проєкт. Перемагаючи біль Хижняк працювала доти, доки на знімальний майданчик за нею не приїхала швидка - в акторки запідозрили апендицит.

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У лікарні від госпіталізації Антоніна відмовилася - на щастя ситуація виявилася некритичною, і вже наступного дня артистка повернулася на зйомки. Про це Хижняк розповіла в інтерв'ю проєкту "20:23". "Була підозра на апендицит, але, слава Богу, все добре. Обійшлося тільки крапельницями до шостої ранку. Потім хірург ще зробив огляд і спитав мене: "Якщо що, ми можемо написати щось, щоб ви не поїхали?" Я кажу: "Ні! Коліть все що хочете в мене, але я маю вийти на зміну". Я б не хотіла, щоб я вилетіла з проєкту", - каже акторка.

Її розповідь підтримав колега по знімальному майданчику, актор Олександр Рудинський. Із захопленням він відзначив працездатність і стійкість артистки: "Тоня – героїня. Вона трималася до кінця, не зізнавалася, хоча й було дуже погано, і наступного дня повернулася на майданчик".

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