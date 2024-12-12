"Трималася до кінця": зірку "Спіймати Кайдаша" забрали зі зйомок на швидкій

Що розповіла Антоніна Хижняк:
- У перший день зйомок нового проєкту вона працювала через силу через погане самопочуття
- З майданчика її відвезла швидка прямо в лікарню
Українська акторка Антоніна Хижняк з великою відповідальністю ставиться до кожного свого проєкту. Однак іноді така відданість грає з нею злі жарти.
У перший день зйомок комедії "Збори ОСББ" зірка почувалася дуже зле, проте продовжувала працювати з усіма нарівні, аби не підвести колег і не втратити проєкт. Перемагаючи біль Хижняк працювала доти, доки на знімальний майданчик за нею не приїхала швидка - в акторки запідозрили апендицит.
У лікарні від госпіталізації Антоніна відмовилася - на щастя ситуація виявилася некритичною, і вже наступного дня артистка повернулася на зйомки. Про це Хижняк розповіла в інтерв'ю проєкту "20:23". "Була підозра на апендицит, але, слава Богу, все добре. Обійшлося тільки крапельницями до шостої ранку. Потім хірург ще зробив огляд і спитав мене: "Якщо що, ми можемо написати щось, щоб ви не поїхали?" Я кажу: "Ні! Коліть все що хочете в мене, але я маю вийти на зміну". Я б не хотіла, щоб я вилетіла з проєкту", - каже акторка.
Її розповідь підтримав колега по знімальному майданчику, актор Олександр Рудинський. Із захопленням він відзначив працездатність і стійкість артистки: "Тоня – героїня. Вона трималася до кінця, не зізнавалася, хоча й було дуже погано, і наступного дня повернулася на майданчик".
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що лідер популярного рок-гурту Хейтспіч нецензурно послав Тіну Кароль. Такою була реакція Дмитра Однороженка на результати Нацвідбору-2025.
Також українська співачка та авторка пісень Олена Тополя розповіла, чого Потап позбавив Настю Каменських, коли вони тільки починали свій спільний шлях - тоді ще просто як колеги.
Читайте також:
- Поцілунки та весільні натяки: українська співачка влаштувала спеку з відомим артистом
- "Я вже": Аліна Гросу натякнула на вагітність
- Вова і Катя Остапчук показали першу сімейну фотосесію з новонародженим сином
Хто така Антоніна Хижняк?
Антоніна Хижняк - українська акторка театру, кіно та дубляжу. Найбільш відома роллю Мотрі Кайдаш у серіалі "Спіймати Кайдаша" (2020). Офіційний український голос шведської акторки Алісії Вікандер.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред