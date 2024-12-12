Цілунки та весільні натяки: українська співачка утнула спеку з відомим артистом

Чуттєва Swoiia опинилася в обіймах, яких так жадала.

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Swoiia і Melovin пристрасно цілувалися в кліпі співачки / колаж: Главред, фото: instagram.com/swoiia, скріншот YouTube

Коротко:

Після численних натяків на роман, Swoiia покликала Melovin стати її ліричним героєм

Усе закінчилося поцілунками між артистами та натяком на шлюб

Українська співачка Swoiia (Катерина Тараненко, у дівоцтві - Гуменюк) на початку листопада повідомила, що розійшлася з чоловіком після 5 років шлюбу. Тоді в пресі почали з'являтися перші чутки про те, що у неї роман зі співаком Melovin (Костянтин Бочаров).

Артисти разом випустили романтичний трек, після чого шанувальники вирішили, що між ними піар-роман. Однак між Костянтином і Катериною, схоже, стали прокльовуватися справжні почуття - публічні поцілунки, знайомство з батьками і провокаційні зізнання про "більше, ніж робочі стосунки".

Новим штрихом у ймовірному романі Swoiia і Меловіна став вихід у співачки пісні та кліпу "Так кльово". У ньому лірична героїня повідомляє, що готова подолати все, аби залишатися зі своїм коханим. У кліпі його грає Меловін.

Спершу в кадрі з'являється лише його силует, проте потім між артистами відбувається дуже пристрасний і чуттєвий поцілунок. Закінчується кліп натяком на шлюб між ліричними героями: поки Swoiia і Melovin із закоханими очима йдуть геть, глядачеві показують літню версію пари - на їхніх безіменних пальцях красуються обручки.

Дивіться кліп SWOIIA - Так кльово:

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Хто така Swoiia? Swoiia (Катерина Тараненко, у дівоцтві - Гуменюк) - українська співачка. Почала кар'єру в ранньому дитинстві під псевдонімом "Ассоль", але пізніше відмовилася від нього на користь проєкту "SWOIIA". На сцені з 4 років.

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