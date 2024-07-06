Наталка Денисенко грайливо анонсувала новий проєкт із зіркою "Спіймати Кайдаша"

Відома акторка Наталя Денисенко приголомшила пристрасним поцілунком із колегою Антоніною Хижняк в оточенні вкрай і доволі відомих чоловіків-акторів.

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Наталка Денисенко та Антоніна Хижняк разом знімуться в новому ромкомі / колаж Главред, фото Instagram

Відома українська актриса Наталка Денисенко придумала вельми грайливий спосіб проанонсувати свій новий проект. На фотографії, яку вона виклала в Instagram, дівчина цілує колегу - актрису Антоніну Хижняк (зірку серіалу "Спіймати Кайдаша").

Причому знімок, очевидно, зробив інший учасник тієї, вже легендарної екранізації повісті Івана Нечуя-Левицького, Тарас Цимбалюк. На фото Денисенко вдягнена у весільне вбрання, у неї букет у руках, і вона з видимим задоволенням цілує в губи Хижняк. Також на знімку зображений актор київського театру імені Лесі Українки Павло Текучов, який, як і Цимбалюк, скорчив вельми здивовану гримасу.

Як виявилося, фото було зроблено в перервах між зйомками нової романтичної комедії, і ним артисти заразом вирішили розповісти про Всесвітній день поцілунків, який святкують 6 липня.

відео дня

"Романтичні британці придумали це свято ще в 19 столітті, і вірус поцілунків захопив увесь світ. Усі люблять цю справу і наша Наталка з Тонею теж. Лікарі довели, що під час поцілунку відбувається обмін мікрофлорою, так звана "перехресна імунотерапія". Тож дівчата просто піднімають свій імунітет", - саме так, у гумористичному ключі, був підписаний знімок.

Нагадаємо, раніше дружина Андрія Федінчика Наталка Денисенко потрапила в гучний скандал через свою поїздку із сином на море до Туреччини. Вона зізналася, що їй за це не соромно, адже її син уже давно просився на море і до відпочинку підштовхнув чоловік, який воює проти окупантів.

"Ні, тому що до війни я назбирала гроші і можу деякий час жити. Тому що мій чоловік у ЗСУ. Тому що я весь час війни займалася волонтерством. Тому що я хочу, щоб моя дитина і я хоч на мить відпочили і були здорові, щасливі", - роз'яснила актриса.

Пізніше Денисенко розповіла про ті жахи війни, які довелося пережити її батькам у Чернігові.

"Моя мама була тільки після лікарні. Вони сиділи в підвалі. Були потрібні антибіотики, а в аптеках уже нічого не було. Зі світлом були проблеми, зі зв'язком теж, потім закінчилася вода, але мої батьки не хотіли виїжджати. Я сиділа з дитиною і розуміла, що нічого не можу зробити, я не можу ніяк їм допомогти. Це морально було найскладніше", - розповіла артистка. Але пізніше їй все ж вдалося домовитися про евакуацію батьків до Хмельницького.

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