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Лідер популярного рок-гурту нецензурно послав Тіну Кароль

Анна Підгорна
12 грудня 2024, 11:53
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Лонгліст Національного відбору на Євробачення викликав у соліста Хейтспіч певне здивування.
Дмитрий Однороженко, Тина Кароль
Дмитро Однороженко з Хейтспіч послав Тіну Кароль / колаж: Главред, фото: instagram.com/hatespeechmusic, instagram.com/tina_karol

Коротко:

  • Тіна Кароль оголосила, хто увійшов до довгого списку на Нацвідбір-2025
  • Співачка пояснила, чому до нього не потрапили інші артисти
  • Гурт Хейтспіч залишився незадоволений цензурою на конкурсі

11 листопада українська співачка Тіна Кароль, як музична продюсерка Національного відбору на Євробачення-2025, оголосила лонгліст із 20 учасників, які боротимуться за право представити Україну на конкурсі.

При цьому Кароль зазначила, що багато артистів "відсіялися" через порушення правил - тривалість понад 3 хвилини, плагіат у текстах, наявність ненормативної лексики. Співачка порадила музикантам, які не пройшли до довгого списку, переробити свої конкурсні пісні, та випробувати удачу наступного року.

відео дня

На зауваження музичного продюсера Нацотобору-2025 емоційно відреагував Дмитро Однороженко, соліст відомого рок-гурту Хейтспіч, - колектив також намагався пробитися на конкурс цього року. Особливо співака обурив пункт про нецензурну лексику.

У своєму блозі в Х він опублікував скріншот заяви Тіни Кароль із побажанням співачці вирушити в довгу нецензурну подорож. Обурення Однороженка цензурою на конкурсі в коментарях до його поста розділили шанувальники гурту: "Тіну Кароль забули спитати", "В смислі без матюків? В смислі до 3 хвилин?", "А можна тепер пісню з матюками про Євробачення?", "Теж мені експертна думка. Нічого вона не розуміє!", "Вони помилилися що не взяли вас" і т.д.

Гейтспіч послали Тіну Кароль
Дмитро Однороженко з Хейтспіч послав Тіну Кароль / x.com/heitspich

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Група Хейтспіч

Хейтспіч - український панк-гурт з Одеси. Проєкт складається з двох музикантів: вокаліста Дмитра Однороженка і саундпродюсера Фіми (справжнє ім'я - Алекс Єфімов). Проєкт утворився у квітні 2022 року як відповідь на повномасштабне російське вторгнення в Україну. Пісні гурту було включено до радіо у відеогрі S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, повідомляє Вікіпедія.

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