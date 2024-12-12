"Я вже": Аліна Гросу натякнула на вагітність

З мріями про численне потомство артистка вийшла на зв'язок із шанувальниками.

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Аліна Гросу новини - Аліна Гросу розповіла про дітей у новому шлюбі / колаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

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Аліна Гросу натякнула, що готується стати мамою

Співачка планує завести велику сім'ю

Навесні 2024 року українська співачка та акторка Аліна Гросу вдруге вийшла заміж. Зараз же вона натякає, що на її сім'ю може чекати швидке поповнення.

У своєму блозі в Instagram вона показала "пророцтво" від підписника, в якому йшлося про те, що артистка нібито скоро стане мамою. Гросу відреагувала на добре побажання двояко.

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"З чого ви взяли? Може я вже", - відповіла схвильована співачка.

Пізніше вона підтвердила, що в її життєвих планах безумовно є місце для дітей. Їх із новим чоловіком Аліна Гросу планує завести багато.

Аліна Гросу новини - Аліна Гросу розповіла про дітей у новому шлюбі / колаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

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Також Григорій Решетник розкрив свій секрет міцних стосунків. Ведучий "Холостяка" вже майже 15 років у шлюбі, про який час від часу робить сенсаційні заяви.

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Перший коханий Гросу - московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

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