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На колінах: Лорак отримала обручку від свого йога-бойфренда

Олена Кюпелі
27 вересня 2024, 18:58
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Віджраку повідомив, що "деякі подарунки - це назавжди". Началджіоглу свого часу думав так само.
На колінах: Лорак отримала обручку від свого йога-бойфренда
"Деякі подарунки - назавжди", - написав Віджраку / Колаж Главред, фото Instagram/anilorak

Колись українська співачка, а тепер зрадниця України Ані Лорак, отримала обручку.

Її йога-інструктор, і за сумісництвом бойфренд Ісаак Віджраку опустився на коліно і подарував зрадниці Ані Лорак, судячи з усього, каблучку. Адже на своїй сторінці в Instagram, Віджраку показав, як став на коліна і подарував Лорак коробочку.

Коментатори почали вітати Лорак із новим статусом
Коментатори заходилися вітати Лорак з новим статусом / Скріншот Instagram/isaac_vidjrakou

Сам йога-інструктор підписав фото: "З днем народження, моя любов". Лорак також прийшла в коментарі на сторінку до свого коханого і відповіла йому: "Я тебе люблю".

Уся церемонія виглядала як пропозиція руки і серця. Сам закоханий підписав фото, як: "Деякі подарунки даруються назавжди".

Хто така Ані Лорак

Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.

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Зазначимо, раніше українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розповіла про трагедію з кумою Ані Лорак. Багато років вони були близькими подругами, але тепер спортсменка розчарована продажністю Кароліни Куєк.

А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на День народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.

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