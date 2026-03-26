Голлівудський актор Чак Норріс пережив два інфаркти, але третій він вже не зміг пережити.

Чак Норріс помер у віці 86 років

Світ сумує за Чаком Норрісом, героєм бойовиків, легендою, що прославилася своєю силою духу і тіла, який помер у п'ятницю, 20 березня, у віці 86 років.

Тим часом, за даними видання Radaronline.com, Чак Норріс вже був при смерті.

Виявилося, що Чак Норріс пережив не один, а два серцеві напади, що сталися з різницею в кілька хвилин майже десять років тому.

У липні 2017 року 77-річний Чак переніс два обширні інфаркти і проїхав 300 кілометрів на машині швидкої допомоги та вертольоті, щоб отримати медичну допомогу, яка врятувала йому життя.

"Це легко вбило б більшість чоловіків удвічі молодших за нього, але Чак все ще перебуває на піку фізичної форми", — повідомив тоді інсайдер виданню.

Жахливе випробування почалося після того, як зірка серіалу "Вокер, техаський рейнджер" з'явився на чемпіонаті світу Об'єднаної федерації бойових мистецтв у Лас-Вегасі 16 липня.

Після заходу Норріс, його дружина Джена О’Келлі та інші члени сім’ї перервали свою дев’ятигодинну поїздку додому в Честер, штат Каліфорнія, зупинившись у готелі та казино Tonopah Station у віддаленому районі Невади.

"Дружина Чака заселила групу в готель близько 1:30 ночі", — сказав співробітник стійки реєстрації готелю. "Він трохи побув у казино, а потім пішов у свій номер".

Близько 5:30 ранку Норріс втратив свідомість від болю в грудях під час прийняття душу.

На очах у вражених постояльців готелю співробітники швидкої допомоги на ношах пронесли хворого актора через казино до машини швидкої допомоги, що чекала. Але Норріс перестав дихати дорогою до лікарні.

За словами джерел, медики запустили його серце за допомогою дефібрилятора, в той час як його дружина, що плакала, безпорадно спостерігала за тим, що відбувається.

Раніше Главред розповідав, що цього, 2026 року,актуальною випічкою до світлого свята Великодня буде "паска на заквасці".

Напередодні також сценарист і артист студії "Квартал 95" Валерій Жидков, який зник з радарів українських ЗМІ практично відразу після військового вторгнення терористичної Росії в Україну, з'явився на новому фото разом зі своєю дружиною.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Чак Норріс Чак Норріс (Карлос Рей "Чак" Норріс) — американський кіноактор і майстер бойових мистецтв. Здобув популярність після виконання головних ролей у бойовиках свого рідного брата Аарона Норріса. Також відомий за роллю Корделла Уокера в телесеріалі "Крутий Уокер: Правосуддя по-техаськи", повідомляє Вікіпедія. Володар іменної зірки на голлівудській Алеї слави.

