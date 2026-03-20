Чак Норріс помер: родина актора опублікувала офіційну заяву

Нещодавно актора терміново госпіталізували.

Чак Норріс помер

Чак Норріс помер

Що повідомила родина актора

Родина відомого актора та майстра бойових мистецтв Чака Норріса повідомила про смерть знаменитості у віці 86 років. На сторінці у Facebook близькі зірки розмістили офіційну заяву про його смерть.

Як повідомили рідні актора, Чак Норріс помер раптово вранці, 19 березня. Родина вирішила зберегти в таємниці причину смерті зірки, але запевняє, що були поруч із знаменитістю і він знайшов спокій в оточенні рідних.

"З глибоким сумом наша родина повідомляє про раптову смерть нашого улюбленого Чака Норріса вчора вранці. Хоча ми хотіли б зберегти обставини в таємниці, знайте, що він був оточений своєю родиною і знайшов спокій", - йдеться у заяві на офіційній сторінці Чака Норріса.

Причина смерті Чака Норріса

Сім'я актора подякувала шанувальникам Чака Норріса за кохання та підтримку, яку він отримував усю свою кар'єру. Також рідні відзначили відгук фанатів після новини про екстрену госпіталізацію зірки.

"Хоча наші серця розбиті, ми глибоко вдячні за життя, яке він прожив, і за незабутні моменти, які нам пощастило розділити з ним. Кохання і підтримка, які він отримував від шанувальників по всьому світу, означали для нього дуже багато, і наша сім'я щиро вдячна за це. Для нього ви були не просто шанувальниками, ви були його друзями. Ми знаємо, що багато хто з вас чув про його нещодавню госпіталізацію, і ми щиро вдячні за молитви та підтримку, які ви йому надавали. У цей скорботний час ми просимо поважати приватне життя нашої сім'ї", - написали представники родини знаменитості.

Чак Норріс - фільми

Чому помер Чак Норріс

Нагадаємо, що нещодавно з’явилася інформація про екстрену госпіталізацію Чака Норріса на Гаваях. Як повідомляли TMZ, з актором виникла невідкладна медична ситуація, що потребувала негайного втручання лікарів.

"Характер події нам невідомий, проте нам повідомили, що Чак у гарному гуморі. Що б не сталося, це відбулося раптово, оскільки, як нам стало відомо, у середу він тренувався на острові… друг Чака розмовляв із ним по телефону, і, за нашими даними, Чак був у піднесеному настрої та жартував", — стверджували американські журналісти.

Найвідоміші фільми Чака Норріса

Славу Чаку Норрісу принесли культові кінокартини 80-х: "Безвісти зниклі", "Загін "Дельта", "Кодекс мовчання" та "Самотній вовк Маккуейд". Для поціновувачів бойових мистецтв особливим шедевром залишається "Шлях дракона" (1972), де герой Норріса зійшовся у легендарному поєдинку з Брюсом Лі.

Чак Норріс

Про особу: Чак Норріс Чак Норріс (Карлос Рей "Чак" Норріс) — американський кіноактор і майстер бойових мистецтв. Здобув популярність після виконання головних ролей у бойовиках свого рідного брата Аарона Норріса. Також відомий за роллю Корделла Уокера в телесеріалі "Крутий Уокер: Правосуддя по-техаськи", повідомляє Вікіпедія. Володар іменної зірки на голлівудській Алеї слави.

