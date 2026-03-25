Смерть Чака Норріса: що відомо про спадщину покійного актора

Чак Норріс був заможною зіркою з безліччю нащадків.

Чак Норріс помер — що відомо про спадщину актора

Статки Чака Норріса оцінюють у кілька десятків мільйонів доларів

У зірки безліч потенційних спадкоємців

Американський актор і майстер бойових мистецтв Чак Норріс помер 19 березня у віці 86 років. За своє життя йому вдалося зібрати чималий статок — гонорари від фільмів і рекламних інтеграцій, бізнес та інвестиції, які забезпечували йому пасивний дохід.

На даний момент, за даними Celebrity Net Worth, капітал Норріса становить близько 70 мільйонів доларів. Заповіту Чака поки не опубліковано.

Ймовірно, кошти будуть розділені між членами сім'ї актора. У нього залишилася вдова Джина, двоє дітей від цього шлюбу, близнюки Дакота і Данілі, а також троє дітей від попередніх стосунків — сини Майк і Ерік та донька Діна. Крім того, у Чака Норріса 13 онуків (станом на 2017 рік).

Чак Норріс із дружиною Джиною та дітьми Данілі й Дакотою / фото: instagram.com/chucknorris

Про персону: Чак Норріс Чак Норріс (Карлос Рей "Чак" Норріс) - американський кіноактор і майстер бойових мистецтв. Здобув популярність після виконання головних ролей у бойовиках його рідного брата Аарона Норріса. Також відомий за роллю Корделла Вокера в телесеріалі "Вокер, техаський рейнджер", повідомляє Вікіпедія. Володар іменної зірки на голлівудській Алеї слави.

