Американський актор, майстер бойових мистецтв Чак Норріс був екстрено госпіталізований на Гаваях.
Як стало відомо TMZ, джерела, безпосередньо обізнані з ситуацією, повідомляють, що за останні 24 години на острові Кауаї сталася якась невідкладна медична ситуація, через яку Чак потрапив до лікарні.
"Характер події нам невідомий, проте нам повідомили, що Чак у гарному настрої. Що б не сталося, це сталося швидко, тому що, як нам повідомили, у середу він тренувався на острові… друг Чака розмовляв з ним по телефону, і, як нам сказали, Чак був у гарному настрої та жартував", - повідомляє американське ЗМІ.
Раніше 86-річний чоловік відсвяткував свій день народження на початку цього місяця, і з цієї нагоди він опублікував у соціальних мережах відео, на якому він тренується з тренером.
Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Наташа Корольова, яка родом з Києва, але підтримує терористичне вторгнення РФ у рідну країну, несподівано оголосила стать майбутньої дитини на концерті в Санкт-Петербурзі.
Раніше також під час державного візиту президента та першої леді Нігерії до Віндзорського замку Кейт Міддлтон наслідувала ікони стилю Керрі Бредшоу та покійну принцесу Діану.
Вас також може зацікавити:
- Дочка популярного американського актора вбила себе
- Старша на 20 років: молода наречена Довженко зізналася, як закрутила роман з актором
- Міккі Рурк став бездомним: що сталося з невпізнанним актором
Про особу: Чак Норріс
Чак Норріс (Карлос Рей "Чак" Норріс) — американський кіноактор і майстер бойових мистецтв. Здобув популярність після виконання головних ролей у бойовиках свого рідного брата Аарона Норріса. Також відомий за роллю Корделла Уокера в телесеріалі "Крутий Уокер: Правосуддя по-техаськи", повідомляє Вікіпедія. Володар іменної зірки на голлівудській Алеї слави.
