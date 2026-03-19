Чака Норріса терміново госпіталізували через невідкладну медичну ситуацію

Актор перебував на Гаваях, і журналісти дізналися про його термінову госпіталізацію.

Чак Норріс потрапив до лікарні

Американський актор, майстер бойових мистецтв Чак Норріс був екстрено госпіталізований на Гаваях.

Як стало відомо TMZ, джерела, безпосередньо обізнані з ситуацією, повідомляють, що за останні 24 години на острові Кауаї сталася якась невідкладна медична ситуація, через яку Чак потрапив до лікарні.

Чак Норріс — зірка бойовиків

"Характер події нам невідомий, проте нам повідомили, що Чак у гарному настрої. Що б не сталося, це сталося швидко, тому що, як нам повідомили, у середу він тренувався на острові… друг Чака розмовляв з ним по телефону, і, як нам сказали, Чак був у гарному настрої та жартував", - повідомляє американське ЗМІ.

Раніше 86-річний чоловік відсвяткував свій день народження на початку цього місяця, і з цієї нагоди він опублікував у соціальних мережах відео, на якому він тренується з тренером.

Про особу: Чак Норріс Чак Норріс (Карлос Рей "Чак" Норріс) — американський кіноактор і майстер бойових мистецтв. Здобув популярність після виконання головних ролей у бойовиках свого рідного брата Аарона Норріса. Також відомий за роллю Корделла Уокера в телесеріалі "Крутий Уокер: Правосуддя по-техаськи", повідомляє Вікіпедія. Володар іменної зірки на голлівудській Алеї слави.

