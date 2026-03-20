Помер Чак Норріс: головні меми та феномен актора

Коротко:
- Що таке меми про Чака Норріса
- Звідки взялося таке поняття
Сьогодні, 19 березня, стало відомо, що у віці 86 років помер легендарний голлівудський актор Чак Норріс.
Він прославився завдяки своєму акторському таланту, поєднаному з професійним володінням кількома бойовими мистецтвами. Ще 18 березня стало відомо про госпіталізацію актора на Гаваях. Повідомлялося, що актора забрала швидка з тренування з карате.
Крім улюблених усіма бойовиків актора, з його ім'ям пов'язана й поява величезної кількості мемів. Фактично поняття "Меми про Чака Норріса" стало інтернет-феноменом.
Вікіпедія описує його так: "Меми про Чака Норріса" — це інтернет-феномен, який складається з абсурдних, іронічних тверджень, що підносять актора і майстра бойових мистецтв до рангу всемогутньої істоти. Вони пародіюють штампи бойовиків, описуючи його силу, мужність і здатність виживати в смертельних умовах як фантастичні.
Про смерть актора стало відомо 19 березня.
Як повідомили рідні актора, Чак Норріс помер раптово вранці, 19 березня. Родина вирішила зберегти в таємниці причину смерті актора, але запевняє, що були поруч із знаменитістю і він знайшов спокій в оточенні рідних.
"З глибоким сумом наша родина повідомляє про раптову смерть нашого улюбленого Чака Норріса вчора вранці. Хоча ми хотіли б зберегти обставини в таємниці, знайте, що він був оточений своєю родиною і знайшов спокій", - йдеться у заяві на офіційній сторінці Чака Норріса.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Про особу: Чак Норріс
Чак Норріс (Карлос Рей "Чак" Норріс) — американський кіноактор і майстер бойових мистецтв. Здобув популярність після виконання головних ролей у бойовиках свого рідного брата Аарона Норріса. Також відомий за роллю Корделла Уокера в телесеріалі "Крутий Уокер: Правосуддя по-техаськи", повідомляє Вікіпедія. Володар іменної зірки на голлівудській Алеї слави.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред