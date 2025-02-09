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Інна Бєлєнь відреагувала на зухвалу заяву Терена про їх стосунки

Юлія Закрепа
9 лютого 2025, 18:30оновлено 9 лютого, 19:07
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Інна розповіла, що багато йшла на поступки, які й призвели до розставання.
Інна Бєлєнь відреагувала на зухвалу заяву Терена про їх стосунки
Чи разом Терен та Бєлєнь після проекту "Холостяк" / колаж: Главред, фото: instagram.com/innka_belen

Коротко про головне:

  • Як склались стосунки у Терена та Бєлєнь
  • Бєлєнь розкрила, яким бачить свого майбутнього обранця

Переможниця шоу "Холостяк-13" Інна Бєлєнь після розставання з Олександром "Тереном" Будько прокоментувала його нещодавнє висловлювання про їх стосунки.

Головний герой шоу нещодавно зізнався, що за час проєкту "не зміг відчути шаленого кохання" й розповів чому. На його заяву відреагувала Інна, яка вважає, що цей вислів був некоректним з уст колишнього бойфренда. Вона також розповіла, що багато йшла на поступки, які й призвели до розставання.

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"Я знову помилилася у своєму виборі. Знову обпеклася. Дуже багато йшла на поступки, хоча й казала, що хочу стосунки, де мені щоразу не доведеться прогинатися під правила від чоловіка. Щодо "шаленого кохання", то не можна розкидатися такими словами як "кохання". Можна це було сказати так, що "я не відчув того, що хотів би відчути до тебе, Інно". Але я, наприклад, скажу інакше. На проєкті я закохалася у Сашу. В голові вже вибудувала сценарій: заміжжя, купівля будинку та дитина. Чи отримала я це? Ні. Буває", - зазначила громадська діячка в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Озираючись на свій попередній невдалий досвід роман з Тереном, волонтерка окреслила, яким бачить свого майбутнього обранця. За словами Бєлєнь, він має турбуватися про неї, бути зрілим і не зраджувати собі задля користі для інших.

"Поруч хочу чоловіка, який не буде зі мною конкурувати, захищатиме. Для мене зараз табу, коли людина заради схвалення аудиторії буде принижувати свій вибір. Хочу бачити зрілого та дорослого чоловіка, який нагулявся та хоче сім'ю, бачить нас єдиним цілим", - наголосила Інна.

Новини шоу-бізнесу в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Олександр Терен публічно звернувся до Інни Бєлєнь. Головний герой шоу "Холостяк-13" здивував, як закінчився його роман з Інною Бєлєнь. Терен вирішив зробити заяву про колишню кохану після хейту в його бік.

Стало відомо, що холостяк Олександр Терен розлучився зі своєю дівчиною. За його словами, пара далі вирішила не будувати життя разом і прийняла рішення розлучитися. Терен додав, що це були найкращі побачення в житті, це були емоції, які залишаться в пам'яті назавжди.

Олександру Терену приписують новий роман. Холостяк зізнався, що розлучився зі своєю обраницею, яка перемогла на шоу, Інною Белень. Після цього він поїхав відпочивати на Кіпр, де також перебуває українська блогерка Олена Мандзюк.

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