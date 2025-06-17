У молодшого сина співачки Шер сталося передозування - деталі

Шер раніше хотіла стати опікуном залежного сина.

https://glavred.net/starnews/u-mladshego-syna-pevicy-sher-sluchilas-peredozirovka-detali-10674230.html Посилання скопійоване

Шер зараз - сина співачки забрали в лікарню з передозуванням / колаж: Главред, фото: instagram.com/cher, instagram.com/elijahblueoffic

Коротко:

Елайджа Блю Оллман потрапив до лікарні з передозуванням

Шер перебуває поруч зі своїм молодшим сином

79-річна американська акторка і співачка Шер зараз переживає складний період: її молодший син, 48-річний музикант Елайджа Блю Оллман, перебуває в одній із каліфорнійських лікарень після важкого передозування наркотичними речовинами. Про це повідомляє видання TMZ.

Стан Оллмана був важким і зараз йому потрібна вся можлива допомога медиків. Поруч із ним у госпіталі перебуває його зіркова мати, яка 2023 року через суд намагалася отримати опіку над Елайджею доти, доки той не подолає свої проблеми з алкоголем і забороненими речовинами (заяву було відхилено в судовому порядку 2024 року - прим. редактора).

відео дня

Наразі представники Оллмана та Шер не коментують ситуацію. Видання People повідомляє, що в суботу, 14 червня, до поліцейського відділку надійшло повідомлення про чоловіка, який виявляє ознаки неадекватної поведінки. Коли правоохоронці прибули на місце виклику, то застали Елайджу Блю Оллмана, якому в той момент надавали допомогу парамедики. Після цього чоловіка доправили в лікарню, а в його будинку пройшов обшук - у сина Шер виявили наркотичні речовини серед його особистих речей.

У коментарі для People Маріанджела Кінг Оллман, дружина Елайджі та невістка Шер, зазначила, що він визнає свою залежність, має твердий намір з нею боротися, але на шляху до тверезості у нього трапляються проблеми.

"Хоча Елайджа справді стикався з особистими проблемами в минулому, незмінним залишається його непохитна прихильність тверезості та вірність тим, кого він любить. Як і багато інших, він продовжує боротися зі своїми внутрішніми проблемами, але важливо розуміти, що він робить це з позиції сили, а не поразки. Незважаючи на припущення, які часто впливають на те, як зображують його шлях, реальність така, що Елайджа залишається врівноваженим, зосередженим і глибоко відданим життю зі щирістю і метою. Я хочу без вагань заявити, що завжди вболіватиму за нього. Моя підтримка непохитна і виходить із глибокої поваги до людини, якою він є, і стійкості, яку він продовжує демонструвати", - заявила вона.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що старша донька Бреда Пітта і Анджеліни Джолі спровокувала чутки про заручини - 20-річна Захара Джолі-Пітт засвітила каблучку на безіменному пальці.

Також американська оскароносна співачка Біллі Айліш перестала приховувати нового бойфренда. Обранець зірки старший за неї на 7 років, і нещодавно знімався в її кліпі.

Читайте також:

Хто така Шер? Шер (ім'я при народженні - Шерилін Саркісян) - американська співачка, акторка, режисерка і музичний продюсер. Прославилася в середині 60-их, як частина дуету "Сонні і Шер", пізніше стала виступати сольно. Пісні Шер були в топ-10 Billboard Hot 100 упродовж шести десятиліть поспіль (з 1960-х по 2010-ті). За свою кар'єру артистка випустила 28 студійних альбомів, зіграла в 74 кінопроєктах. Володарка "Еммі" (2003), "Греммі" (2000), "Оскара" (1988) та трьох "Золотих глобусів" (1974, 1984, 1988).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред