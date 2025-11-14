Наукою доведено: названо найкрасивішу жінку у світі

Зовнішність популярної акторки максимально близька до ідеалу.

Емма Стоун зараз - акторку визнали найкрасивішою у світі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

У свою скарбничку звань і нагород оскароносна американська акторка Емма Стоун тепер може додати і вельми приємний титул найкрасивішої жінки у світі. Її зовнішність з наукової точки зору оцінив відомий лондонський пластичний хірург Джуліан Де Сільва, повідомляє Daily Mail.

За основу своїх розрахунків Де Сільва взяв формулу золотого перетину. Ним користувалися ще стародавні греки: вони винайшли математичну формулу для оцінки пропорцій обличчя або тіла людини. Що ближчий результат розрахунків до числа Фі (1.618), то людина красивіша.

Джуліан Де Сільва провів оцінку всіх рис обличчя Емми Стоун на "фізичну досконалість", і з'ясував, що лінія щелепи акторки близька до ідеалу на 97%, губи - на 95.6, брови - на 94.2.

Високі оцінки, згідно з Де Сільвою і золотим перетином, також отримали Марго Роббі, Зендея і Бейонсе.

Емма Стоун зараз - акторку визнали найкрасивішою у світі / ua.depositphotos.com

Про персону: Емма Стоун Емілі Джин Стоун — американська акторка та кінопродюсерка. Володарка низки нагород, зокрема двох премій "Оскар", двох премій БАФТА, двох "Золотих глобусів" і трьох премій Гільдії кіноакторів. 2017 року Стоун була найвисокооплачуванішою акторкою за даними журналу Forbes. Входила до списку 100 знаменитостей за версією Forbes 2013 року і за версією "Тайм" 2017 року, а в ЗМІ її часто називають однією з найталановитіших акторок покоління, пише Вікіпедія.

