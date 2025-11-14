Після відмови від музики: Адель починає нову кар'єру

Стисло:
- Адель тимчасово припинила свою кар'єру в якості співачки
- Зараз артистка розглядає нові горизонти для творчості
Британська співачка Адель рік тому поставила на паузу свою музичну кар'єру. Тоді зірка зазначила, що не будує планів на створення нових треків, і хоче зайнятися "іншими творчими речами".
І тепер, схоже, артистка все ж знайшла для себе гідне заняття. Як повідомляє видання Deadline, у Адель незабаром відбудеться кінодебют у якості акторки - дизайнер і режисер Том Форд планує екранізацію книги Енн Райс "Плач до небес" (1982), роль у якій дістанеться співачці.
Повідомляється, що початок зйомок заплановано на січень 2026 року, а вже восени фільм вийде на екрани. Колегами Адель по знімальному майданчику стануть Ніколас Голт, Колін Ферт, Аарон Тейлор-Джонсон та ін.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що оскароносний режисер і актор Квентін Тарантіно повернеться в кіно після тривалої паузи. Кінематографіст візьме участь у цікавому проекті.
Також Емма Гемінг, модель, активістка і дружина Брюса Вілліса, розповіла про першу ознаку хвороби актора. У 2023 році Міцному Горішку діагностували лобно-скроневу деменцію.
Читайте також:
- 80-річна Гелен Міррен стане почесною лауреаткою Золотого глобуса
- Актор-красунчик кинув Кайлі Дженнер після 2.5 років разом - ЗМІ
- Після чуток про заручини: 29-річний бойфренд встав перед Мадонною на одне коліно
Про персону: Адель
Адель - британська співачка, автор-виконавець і поетеса, лауреат 16 премій Греммі. Також у артистки є "Оскар" та "Золотий глобус" (за пісню "Skyfall" - заголовну тему однойменного фільму про Джеймса Бонда). Має орден Британської імперії та кілька рекордів у Книзі рекордів Гіннесса. Одна з найвпливовіших жінок у світі (за версією видання Time) і одна з найбільш продаваних артистів у світі.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред