Після відмови від музики: Адель починає нову кар'єру

Рік тому Адель пішла в безстрокову відпустку на превеликий жаль фанатів.

Адель зараз - співачка зніметься в кіно від Тома Форда / колаж: Главред, фото: instagram.com/ravieb

Стисло:

Адель тимчасово припинила свою кар'єру в якості співачки

Зараз артистка розглядає нові горизонти для творчості

Британська співачка Адель рік тому поставила на паузу свою музичну кар'єру. Тоді зірка зазначила, що не будує планів на створення нових треків, і хоче зайнятися "іншими творчими речами".

І тепер, схоже, артистка все ж знайшла для себе гідне заняття. Як повідомляє видання Deadline, у Адель незабаром відбудеться кінодебют у якості акторки - дизайнер і режисер Том Форд планує екранізацію книги Енн Райс "Плач до небес" (1982), роль у якій дістанеться співачці.

Повідомляється, що початок зйомок заплановано на січень 2026 року, а вже восени фільм вийде на екрани. Колегами Адель по знімальному майданчику стануть Ніколас Голт, Колін Ферт, Аарон Тейлор-Джонсон та ін.

Адель зараз - співачка зніметься в кіно від Тома Форда / фото: instagram.com/adele

Про персону: Адель Адель - британська співачка, автор-виконавець і поетеса, лауреат 16 премій Греммі. Також у артистки є "Оскар" та "Золотий глобус" (за пісню "Skyfall" - заголовну тему однойменного фільму про Джеймса Бонда). Має орден Британської імперії та кілька рекордів у Книзі рекордів Гіннесса. Одна з найвпливовіших жінок у світі (за версією видання Time) і одна з найбільш продаваних артистів у світі.

