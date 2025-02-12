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Через незаконну діяльність: поліція перервала концерт Еда Ширана

Анна Підгорна
12 лютого 2025, 12:54
43
Хранителі порядку попросили Ширана піти з майданчика.
Ед Ширан
Ед Ширан в Індії - концерт співака в Бенгалуру зупинила поліція / колаж: Главред, фото: instagram.com/edhq

Коротко:

  • Ед Ширан влаштував вуличний концерт в одному з міст Індії
  • Виступ був перерваний поліцейськими

З британським співаком Едом Шираном в Індії стався публічний конфуз. Незручні кадри потрапили на відео.

Як повідомляє The Times of India, музикант організував імпровізований концерт на Черч-стріт у Бенгалуру перед великим виступом у Мадаварі.

відео дня

Однак, під час виконання Шираном його головного хіта Shape of you, до нього підійшов місцевий поліцейський і вимкнув мікрофон. Зірку попросили піти - публічне виконання музики без дозволу, на думку правоохоронців, було незаконним.

Пізніше Ед Ширан вийшов на зв'язок із прихильниками і повідомив, що в нього є всі необхідні дозволи, і великий концерт у Мадаварі відбудеться без затримок і втручання поліції: "У нас був дозвіл на виступ, тому ми грали саме в цьому місці, це було заплановано заздалегідь, а не просто ми випадково опинилися там. Усе добре. Побачимося сьогодні на концерті".

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Хто такий Ед Ширан?

Ед Ширан - британський співак, автор пісень, музикант, звукозаписний продюсер, актор і бізнесмен. Перший комерційний успіх прийшов до нього в червні 2011 року завдяки синглу "The A Team", який посів третє місце в британському чарті. Пісня Ширана "Thinking Out Loud" принесла йому дві премії Греммі у 2016 році. У січні 2017 року сингл "Shape of You" посів 1-е місце за продажами в США і Великобританії. У 2019 році Ширан увійшов до списку найбільш високооплачуваних музикантів за версією журналу Forbes, посівши в ньому третє місце. Зароблена сума склала 110 мільйонів доларів, повідомляє Вікіпедія.

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