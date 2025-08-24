Рус
Вперше за 10 років: як українські гімнастки вразили результатом на чемпіонаті світу

Руслан Іваненко
24 серпня 2025, 15:43
Команда України встановила історичний результат після зміни формату змагань 2021 року.
Гимнастика
Збірна України продемонструвала сильні виступи в індивідуальних та групових вправах на ЧС / Колаж: Главред, фото: скріншот, instagram.com/taisia_onofriichuk

Коротко:

  • Україна здобула бронзу у командній першості на ЧС-2025
  • Перша медаль України у командному заліку за 10 років
  • Українки виступали в індивідуальних та групових вправах

Українська збірна з художньої гімнастики виграла першу медаль на чемпіонаті світу-2025. Українки посіли третє місце в командній першості, повідомляє "Суспільне Спорт".

Групові вправи та фінали

Змагання у групових вправах, які відбулися у передостанній день чемпіонату, визначили учасниць фіналу в окремих дисциплінах — з п’ятьма стрічками та з трьома м’ячами і двома обручами, а також призерок багатоборства й командної першості.

відео дня

Система підрахунку командної першості

Медалі командної першості визначалися за сумою балів у кваліфікації індивідуальних та групових вправ:

"Оцінки за вісім індивідуальних виступів (у випадку України — по чотири від кожної гімнастки) і два — групових", — зазначають у матеріалі.

Результати українських гімнасток

  • У кваліфікації індивідуальних вправ Онофрійчук та Каріка набрали 227.35 бала. Українки поступалися Німеччині (234.7) та Болгарії (227.9).
  • У групових вправах українки посіли 13-те місце у вправі з п’ятьма стрічками (23.550 бала) та не пройшли до фіналу.
  • У вправі з трьома м’ячами та двома обручами вони отримали 27.650 бала і вийшли у фінал окремих вправ у міксті.
  • У багатоборстві українки посіли дев’яте місце (51.200 бала).

Командна першість та історичне досягнення

Попри те, що Німеччина та Болгарія випередили Україну у заліку командної першості, українки втримали бронзову нагороду. Це перша медаль України у командній першості за 10 років та перша після зміни формату змагань:

"Починаючи з 2021 року, медалістки командної першості визначаються за сумою балів у кваліфікації індивідуальних та групових вправ".

Загалом це 11-та нагорода України в командній першості, і лише одного разу — у 2001 році — українки здобували золото.

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

медали гімнастика художня гімнастика новини спорту
