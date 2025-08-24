Вперше за 10 років: як українські гімнастки вразили результатом на чемпіонаті світу

Команда України встановила історичний результат після зміни формату змагань 2021 року.

Коротко:

Україна здобула бронзу у командній першості на ЧС-2025

Перша медаль України у командному заліку за 10 років

Українки виступали в індивідуальних та групових вправах

Українська збірна з художньої гімнастики виграла першу медаль на чемпіонаті світу-2025. Українки посіли третє місце в командній першості, повідомляє "Суспільне Спорт".

Групові вправи та фінали

Змагання у групових вправах, які відбулися у передостанній день чемпіонату, визначили учасниць фіналу в окремих дисциплінах — з п’ятьма стрічками та з трьома м’ячами і двома обручами, а також призерок багатоборства й командної першості.

Система підрахунку командної першості

Медалі командної першості визначалися за сумою балів у кваліфікації індивідуальних та групових вправ:

"Оцінки за вісім індивідуальних виступів (у випадку України — по чотири від кожної гімнастки) і два — групових", — зазначають у матеріалі.

Результати українських гімнасток

У кваліфікації індивідуальних вправ Онофрійчук та Каріка набрали 227.35 бала. Українки поступалися Німеччині (234.7) та Болгарії (227.9).

У групових вправах українки посіли 13-те місце у вправі з п’ятьма стрічками (23.550 бала) та не пройшли до фіналу.

У вправі з трьома м’ячами та двома обручами вони отримали 27.650 бала і вийшли у фінал окремих вправ у міксті.

У багатоборстві українки посіли дев’яте місце (51.200 бала).

Командна першість та історичне досягнення

Попри те, що Німеччина та Болгарія випередили Україну у заліку командної першості, українки втримали бронзову нагороду. Це перша медаль України у командній першості за 10 років та перша після зміни формату змагань:

"Починаючи з 2021 року, медалістки командної першості визначаються за сумою балів у кваліфікації індивідуальних та групових вправ".

Загалом це 11-та нагорода України в командній першості, і лише одного разу — у 2001 році — українки здобували золото.

