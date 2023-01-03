glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

"Україна почала війну проти бога": Ломаченко вляпався в скандал та виявився зрадником країни

3 січня 2023, 22:01
На опублікованому Ломаченком відео Лонгін звинувачує Україну в тому, що вона "почала війну проти бога, церкви Господа і українського народу".
Ломаченко
Ломаченко / ua.depositphotos.com і УНІАН

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко потрапив у грандіозний скандал.

34-річний боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram звернення митрополита Української Православної церкви Московського патріархату Лонгіна.

На опублікованому Ломаченком відео Лонгін звинувачує Україну в тому, що вона "почала війну проти бога, церкви Господа і українського народу".

"Сьогодні українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви Господньої і проти українського народу. Це не боротьба зі злом, це не боротьба з ворогом, брати, сестри. Це боротьба з Самим Господом Богом і Церквою його. Вони почали голосувати в областях, районах, щоб зупинити Українську Православну Церкву. Це означає Зупинити Господа. Таких божевільних людей ще не бачили в історії нашої Церкви і віри православної", – говорить на відео Лонгін.

Що написав Ломаченко

"У нас з'явилася можливість показати, наскільки ми вірні Отцю нашому небесному і матері нашої церкви, чи справжні ми православні, і чи віримо ми взагалі по-справжньому в Бога, і наскільки ми віддані йому. Як кажуть, друзі пізнаються в біді, так і сьогодні, справжній православний проявить себе саме в найважчу хвилину для нашої церкви. Нам сьогодні дано прекрасний привід довести, чи гідні ми вічного життя в Царстві Божому. Всім світ", - написав Ломаченко під відео.

У коментарях під цією публікацією підписники жорстко "рознесли" боксера і зажадали внести його до реєстру держзрадників.

Ломаченка внесено до реєстру зрадників України

Пізніше стало відомо, що Ломаченко таки включений до Реєстру державних зрадників, який веде рух chesno.org.

"Публічність накладає певні соціальні зобов'язання і на спортсменів, адже вони є кумирами наших дітей і впливають на думку молодого покоління. Важко повірити, що зірки нашого спорту самостійно не в змозі визначити, хто з ким воює вже майже 9 років, хто почав війну, хто є державою-терористом. Це вже позиція людини. Поширення фейків російської пропаганди завдає шкоди нашій країні не менше, ніж ракети і шахеди", – прокоментувала ситуацію лідер Руху Чесно Віта Думанська.

Заборона УПЦ МП в Україні

Рада національної безпеки і оборони 1 грудня доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціював перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

2 грудня заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Раніше Служба безпеки України під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ. У прес-службі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "русского міра" порушено кримінальне провадження.

Читайте також:

УПЦ МП Василь Ломаченко
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:23

Анджеліну Джолі застукали на побаченні з молодшим за неї на 21 рік актором

22:04

"Україна має вікно можливостей": Жданов втішив новинами про неминучу "бавовну" в Росії

22:01

"Україна почала війну проти бога": Ломаченко вляпався в скандал та виявився зрадником країниВідео

21:58

Експерт сказав, хто в РФ спланував сценарій нападу на УкраїнуВідео

21:31

Другий сезон "Уенсдей" може "піти" з Netflix: де дивитися

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:26

У ЗМІ оголосили про нового несподіваного претендента на роль Джеймса Бонда

21:25

Можна залучити неприємності одним рухом: прикмети на 5 січня, які ніколи не порушувалиВідео

21:17

Стара і беззуба: як виглядала дочка Успенської до пластики

20:40

Вибухи, пожежі та масові затримання: спецслужби Польщі повідомили, що РФ занурюється в хаосВідео

Реклама
20:12

"Оцифрувала війну": Україна переплюнула США у цифрових технологіях для армії – The Wall Street JournalВідео

20:09

Справжній вогонь: українська спортсменка приголомшила всіх шикарними формами, чоловік не стримавсяВідео

20:09

Син легендарного Міхаеля Шумахера показав батька в День його народження

19:31

"Ворог по трупах своїх намагається просуватися": Залужний назвав найскладніший напрямок на війніВідео

19:20

Путіна, підсмаженого на українській сковорідці, подали до святкового столу в Білому доміПогляд

19:11

"Місто здригнулося, росіяни ховаються в будинках культури": житель Макіївки розповів про удар по базі РФВідео

19:10

"Чому ми повинні кричати про війну?": найкраща спортсменка Білорусі зганьбилася на весь світВідео

18:28

Можуть бути небезпечними: чому горіхи потрібно замочувати у воді

18:25

"Конфлікт, в якому гинуть люди": Меладзе виправдався за "Героям Слава"

18:20

"Ногу відірве – нову приваримо, це не привід їхати додому": Пригожин видав нову маячню про вагнерівцівВідео

18:13

Авторитетний експерт назвав вісім причин, чому Україна переможе у війні з Росією у 2023 роціВідео

Реклама
18:06

"Новий спалах військового конфлікту": астролог склала гороскоп для України на 2023 рікВідео

18:04

Дженна Ортега зізналася, яку фразу вона відмовилася говорити в гучному епізоді серіалу УенздейВідео

17:42

Носії ядерної зброї Росії в Криму і ризики ударів: в ГУР дали оцінку ситуаціїВідео

17:40

"Невидимі" дрони: окупанти хитрістю ховають "шахеди" від радарів ЗСУВідео

17:10

Маша Полякова зробила передбачення Олегу Виннику - чи повернеться співак в УкраїнуВідео

17:05

У важкому бою з російськими окупантами загинув майданівець і батько п'ятьох дітей Олег ЮрченкоВідео

17:01

Буданов розповів, коли Україна може перемогти у війні

16:46

"Сотні загиблих та важкопоранених": офіцер ЗСУ розповів про запеклі бої біля БахмутаВідео

16:42

Замети снігу та мороз -16: синоптик розповіла, які три області накриє найсильніший морозВідео

16:32

Росія провалила плани щодо "коридору" до Криму, ЗСУ битимуть ворога по всьому фронту - ГУРВідео

16:30

Як прати пуховик у пральній машині: 5 головних правил, щоб не угробити дорогу вам річ

16:12

Найчорніший день року: прикмети на 4 січня, які не можна порушуватиВідео

16:10

"Ми не пробачимо": у РФ влаштували дикий шабаш через ліквідованих окупантів у МакіївціВідео

16:01

Самий бюджетний рецепт смачної традиційної страви на Різдво 2023: готувати всього 15 хвилинВідео

15:56

Сара Фергюсон присвятила покійній королеві Єлизаветі II зворушливий вірш

15:35

Загроза нового наступу РФ на Україну: у Міноборони розповіли, чи попередять у разі атакиВідео

15:23

У Токмаку підірвали базу окупантів РФ разом з десятками мобілізованихВідео

15:15

На Росії просять позбавити Меладзе всіх звань за "Героям слава"

14:49

Навіщо класти тюбик зубної пасти у зливний бачок: корисна хитрість, про яку ви точно не чули

14:44

Розвідка дізналася ймовірні плани РФ: Зеленський провів важливе засідання СтавкиВідео

Реклама
14:37

В Україні повернули стабілізаційні графіки: як вимикатимуть світлоВідео

14:30

Такий продукт є у кожного на кухні: як правильно зберігати символ багатства в будинкуВідео

14:23

Війська РФ знову підуть на Харків і спробують відрізати місто від Києва - бригадний генерал ЗСУ

14:17

Космос, прийом: Валентина Терешкова назвала президента Зеленського "Антихристом" - Гордон не змовчав

13:58

Блокпост РФ перетворився на руїни: окупанти показали результат удару по їхніх позиціях у ПіскахВідео

13:27

Армія України контролює вогнем трасу Кремінна-Сватове, на неї виходять ССО - ГайдайВідео

13:25

100 гривень за долар: експерт попередив про "страшилку" катастрофічної девальваціїВідео

13:22

Вріже мороз і завалить снігом: синоптик розповів, якою буде погода в Україні на Різдво

12:40

Війна продовжуватиметься протягом 2023 року, для перемовин ЗСУ мають розбити війська РФ - ВолкерВідео

12:39

Трупи окупантів навіть не збирають: на Запоріжжі ЗСУ знищили базу та склад РФ - ЗМІВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти