"Україна почала війну проти бога": Ломаченко вляпався в скандал та виявився зрадником країни

На опублікованому Ломаченком відео Лонгін звинувачує Україну в тому, що вона "почала війну проти бога, церкви Господа і українського народу".

Ломаченко / ua.depositphotos.com і УНІАН

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко потрапив у грандіозний скандал.

34-річний боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram звернення митрополита Української Православної церкви Московського патріархату Лонгіна.

На опублікованому Ломаченком відео Лонгін звинувачує Україну в тому, що вона "почала війну проти бога, церкви Господа і українського народу".

"Сьогодні українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви Господньої і проти українського народу. Це не боротьба зі злом, це не боротьба з ворогом, брати, сестри. Це боротьба з Самим Господом Богом і Церквою його. Вони почали голосувати в областях, районах, щоб зупинити Українську Православну Церкву. Це означає Зупинити Господа. Таких божевільних людей ще не бачили в історії нашої Церкви і віри православної", – говорить на відео Лонгін.

Що написав Ломаченко

"У нас з'явилася можливість показати, наскільки ми вірні Отцю нашому небесному і матері нашої церкви, чи справжні ми православні, і чи віримо ми взагалі по-справжньому в Бога, і наскільки ми віддані йому. Як кажуть, друзі пізнаються в біді, так і сьогодні, справжній православний проявить себе саме в найважчу хвилину для нашої церкви. Нам сьогодні дано прекрасний привід довести, чи гідні ми вічного життя в Царстві Божому. Всім світ", - написав Ломаченко під відео.

У коментарях під цією публікацією підписники жорстко "рознесли" боксера і зажадали внести його до реєстру держзрадників.

Ломаченка внесено до реєстру зрадників України

Пізніше стало відомо, що Ломаченко таки включений до Реєстру державних зрадників, який веде рух chesno.org.

"Публічність накладає певні соціальні зобов'язання і на спортсменів, адже вони є кумирами наших дітей і впливають на думку молодого покоління. Важко повірити, що зірки нашого спорту самостійно не в змозі визначити, хто з ким воює вже майже 9 років, хто почав війну, хто є державою-терористом. Це вже позиція людини. Поширення фейків російської пропаганди завдає шкоди нашій країні не менше, ніж ракети і шахеди", – прокоментувала ситуацію лідер Руху Чесно Віта Думанська.

Заборона УПЦ МП в Україні

Рада національної безпеки і оборони 1 грудня доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціював перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

2 грудня заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Раніше Служба безпеки України під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ. У прес-службі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "русского міра" порушено кримінальне провадження.

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