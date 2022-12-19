'Бандери нас усіх з'їдять': скандальний піп з УПЦ МП прославляв 'матінку Росію'

Служитель московської церкви зневажливо ставиться до українців, називаючи "бандерівцями".

Церковник УПЦ МП прославляв РФ / dpsu.gov.ua

На в'їзді до Києва було затримано священика УПЦ Московського патріархату, який схвально відгукувався про державу-терориста.

Як повідомили у пресцентр Державної прикордонної служби, московський піп сповідував відверту антиукраїнську позицію.

Він був затриманий під час перевірки автобуса, що прямував з Харкова. Ієрей Харківської єпархії заявив, що їде до Києво-Печерської Лаври.

При цьому в телефоні священика виявили безліч російських номерів, листування проросійського характеру і компрометуючі матеріали пропаганди.

Відзначимо, що в діалогах служитель церкви зневажливо ставиться до українців, називаючи "бандерівцями", а Росію - матінкою.

При цьому прикордонники опублікували кілька цитат з його листувань:

"...чув, що ви всією сім'єю виїхали в матінку Росію.... Якщо це так, то, звичайно, радий за вас!";

"...не хочу їздити на ці збори і дивитися на ці озлоблені бендерівські пики";

"...вуйко з полонини репліку дав, що коли почнуть нас з дзвіниць скидати, тоді ми вгамуємось";

"...скоро Бендери нас всіх тут з'їдять або здадуть куди треба".

Додамо, що затриманого церковника передали компетентним органам для прийняття щодо нього правового рішення.

Раніше Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціював перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

2 грудня заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Раніше Служба безпеки України під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ. У прес-службі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "русского міра" порушено кримінальне провадження.

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