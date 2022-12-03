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"Вася, пора перевзуватися": Ломаченко викликав гнів у мережі, коли показав, як випікав просфори в Лаврі

3 грудня 2022, 15:37

Користувачі соціальної мережі обурені тим, що під час війни Василь Ломаченко підтримує Московську церкву. СБУ закликали "зайнятися" його діяльністю.

Василь Ломаченко
Василь Ломаченко показав, як пече просфори в Києво-Печерській Лаврі / Фото facebook.com/VasylLomachenko

Український боксер, колишній чемпіон світу Василь Ломаченко, який відкрито не засудив російську агресію, опублікував фото того, як він випікає просфори в Києво-Печерській Лаврі. Монастир знаходиться в оренді УПЦ Московського патріархату.

Фотографії Ломаченка в Facebook викликали шквал обурення серед українців. Користувачі обурені тим, що під час війни Ломаченко підтримує Московську церкву.

"Кому прислужування? Якій стороні - може варто вже визначитися? Хлопцям ЗСУ в окопи готуєте?"

"Вася зустрічає СБУ"

"Вася, Вася, пора перевзуватися"

"Шкода, ніякого аналізу реальності"

"Зміни вже паспорт, не муч себе".

'Вася, пора перевзуватися': Ломаченко викликав гнів у мережі, коли показав, як випікав просфори в Лаврі
'Вася, пора перевзуватися': Ломаченко викликав гнів у мережі, коли показав, як випікав просфори в Лаврі
'Вася, пора перевзуватися': Ломаченко викликав гнів у мережі, коли показав, як випікав просфори в Лаврі

Користувачі також назвали ексчемпіона фанатом "русского міра" та закликали СБУ "зайнятися" його діяльністю.

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Як повідомляв Главред, в лютому Ломаченко опублікував на своїй сторінці в Instagram колаж, що натякає на єдність українців і росіян.

Потім боксер потрапив в грандіозний скандал, опублікувавши відео з єпископом УПЦ МП Лукою (Андрієм Коваленком). Вболівальники жорстко розкритикували боксера, порадивши переїхати в Росію та здати український паспорт.

Заборона УПЦ МП в Україні

Рада національної безпеки і оборони 1 грудня доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

2 грудня заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Раніше Служба безпеки України під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ. У пресслужбі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "русского міра" порушено кримінальне провадження.

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УПЦ МП Василь Ломаченко новини України
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