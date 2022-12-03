'Вася, пора перевзуватися': Ломаченко викликав гнів у мережі, коли показав, як випікав просфори в Лаврі

Василь Ломаченко показав, як пече просфори в Києво-Печерській Лаврі / Фото facebook.com/VasylLomachenko

Український боксер, колишній чемпіон світу Василь Ломаченко, який відкрито не засудив російську агресію, опублікував фото того, як він випікає просфори в Києво-Печерській Лаврі. Монастир знаходиться в оренді УПЦ Московського патріархату.

Фотографії Ломаченка в Facebook викликали шквал обурення серед українців. Користувачі обурені тим, що під час війни Ломаченко підтримує Московську церкву.

"Кому прислужування? Якій стороні - може варто вже визначитися? Хлопцям ЗСУ в окопи готуєте?"

"Вася зустрічає СБУ"

"Вася, Вася, пора перевзуватися"

"Шкода, ніякого аналізу реальності"

"Зміни вже паспорт, не муч себе".

Користувачі також назвали ексчемпіона фанатом "русского міра" та закликали СБУ "зайнятися" його діяльністю.

Як повідомляв Главред, в лютому Ломаченко опублікував на своїй сторінці в Instagram колаж, що натякає на єдність українців і росіян.

Потім боксер потрапив в грандіозний скандал, опублікувавши відео з єпископом УПЦ МП Лукою (Андрієм Коваленком). Вболівальники жорстко розкритикували боксера, порадивши переїхати в Росію та здати український паспорт.

Заборона УПЦ МП в Україні

Рада національної безпеки і оборони 1 грудня доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

2 грудня заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Раніше Служба безпеки України під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ. У пресслужбі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "русского міра" порушено кримінальне провадження.

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