Поїде в РФ: настоятеля монастиря УПЦ МП на Закарпатті примусово видворять з України

Священник буде змушений покинути територію України через порушення закону.

Настоятель Дубовского Свято-Ильинского монастыря УПЦ МП / Миграционная служба Закарпатской области

Настоятель Дубівського Свято-Ільїнського монастиря УПЦ МП на Закарпатті виявився громадянином Росії, який тривалий час перебував на території України незаконно.

Тому священнослужителя примусово видворять в РФ. Про це повідомляє міграційна служба Закарпатської області.

Документи про проживання в Україні у настоятеля монастиря УПЦ МП уже закінчилися. Але після цього він не повернувся в РФ, а продовжував жити в Україні, порушуючи цим її законодавство.

Цей факт викрила міграційна служба.

"20 грудня порушника притягнуто до адміністративної відповідальності, накладено штраф 1 700 грн. А також прийнято рішення про примусове повернення мігранта до країни походження", – зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на в'їзді до Києва було затримано священика УПЦ Московського патріархату, який схвально відгукувався про державу-терориста. Служитель московської церкви зневажливо ставиться до українців, називаючи "бандерівцями".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Російська православна церква "зрадила Бога", підтримуючи війну проти українського народу. Кулеба наголосив, що Україна буде використовувати всі законні способи для придушення тих релігійних груп, які виступають за знищення української державності.

Читайте також: