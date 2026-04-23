Турнірна таблиця УПЛ змінилася: як пройшов матч "Шахтар" — "Зоря"

Руслан Іваненко
23 квітня 2026, 18:35оновлено 23 квітня, 19:10
Гірники збільшив відрив від конкурентів у боротьбі за чемпіонство після перемоги над Зорею.
Шахтер
Шахтар відкриває рахунок на старті гри після стандартного положення

Коротко:

  • Шахтар переміг Зорю 2:1 у перенесеному матчі УПЛ
  • Донеччани збільшили відрив у таблиці до 6 очок

Донецький "Шахтар" здобув перемогу над "Зорею" у перенесеному матчі 21-го туру чемпіонату України з футболу та збільшив відрив у турнірній таблиці УПЛ від ЛНЗ.

Перед грою "гірники" очолювали чемпіонат, випереджаючи ЛНЗ на три очки та маючи матч у запасі. "Шахтар" і "Зоря" залишалися єдиними командами, які провели по 23 поєдинки через перенесене очне протистояння в рамках 21-го туру,пише "Суспільне спорт".

Швидкий гол Обаха

Рахунок у зустрічі було відкрито вже на другій хвилині. Після стандартного положення та серії рикошетів м’яч опинився у штрафному майданчику "Зорі", де його підхопив Проспер Обах і точно пробив у ворота. Для форварда цей гол став дебютним у складі "Шахтаря".

Відповідь "Зорі"

У другому таймі луганська команда відновила рівновагу. На 51-й хвилині після невдалої гри воротаря донеччан Дмитра Різника м’яч відскочив до Навіна Малиша, який ударом із-за меж штрафного майданчика зрівняв рахунок.

Вирішальним став епізод наприкінці матчу, коли арбітр призначив пенальті у ворота "Зорі". Удар з позначки впевнено реалізував Артем Бондаренко, принісши "Шахтарю" перемогу.

ФК "Шахтар" / Інфографіка: Главред

Турнірна таблиця УПЛ

Завдяки цьому результату донеччани збільшили перевагу над ЛНЗ до шести очок у боротьбі за чемпіонство. Після 24 зіграних турів "Шахтар" має 57 очок і впевнено утримує лідерство.

Турнірна таблиця УПЛ після матчу виглядає так: "Шахтар" — 57 очок (24 матчі), ЛНЗ — 51, "Полісся" — 46, "Металіст 1925" — 44, "Динамо" — 44.

Наступні матчі

У наступному турі "Шахтар" зіграє проти "Кудрівки", а "Зоря" зустрінеться з "Вересом". Матчі відбудуться 26–27 квітня.

Футбол - новини за темою

Як раніше писав Главред, шість матчів знадобилося донецькому "Шахтарю", щоб уперше відзначитися голом і здобути перемогу над житомирським "Поліссям" в Українській Прем’єр-лізі. Центральна гра 24-го туру на "Арені-Львів" вийшла радше напруженою, ніж видовищною

Крім того, у середу, 22 квітня, Сергій Ребров пішов з посади головного тренера національної збірної України. Українська асоціація футболу та тренер вирішили припинити співпрацю. Про це повідомила УАФ.

Нагадаємо, що після відставки Сергія Реброва збірна України залишилася без головного тренера. В Українській асоціації футболу (УАФ) розпочали пошук нового наставника, серед кандидатів — як українські, так і іноземні фахівці.

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

