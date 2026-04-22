Збірна України шукає заміну Реброву: хто серед кандидатів на крісло тренера

Мирона Маркевича називають головним кандидатом на посаду наставника національної команди.

Експерти обговорюють можливе призначення Ротаня, Шовковського та Михайленка

Коротко:

Збірна України без тренера після Реброва

УАФ шукає нового наставника команди

Рішення можуть ухвалити вже найближчим часом

Після ймовірної відставки Сергія Реброва збірна України залишилася без головного тренера. В Українській асоціації футболу (УАФ) розпочали пошук нового наставника, серед кандидатів — як українські, так і іноземні фахівці.

Рішення щодо нового головного тренера можуть ухвалити найближчим часом, адже вже влітку національну команду очікують чергові матчі.

Головний претендент

Серед основних кандидатів називають Мирона Маркевича, який уже має досвід роботи зі збірною України та високий авторитет у вітчизняному футболі.

Деякі експерти, зокрема Йожеф Сабо, вважають його оптимальним варіантом для національної команди.

"Для першої команди не треба брати молодих тренерів – потрібна людина з досвідом, яка знає, що вона робить. Крім Мирона Маркевича таких кандидатів більше немає", – переконаний Сабо.

Водночас шеф-редакторка інформаційного агентства "Центр новин" Ольга Витак повідомила, що Маркевич може очолити збірну найближчим часом, а контракт нібито розглядається терміном на три роки. Сам тренер ці чутки не підтверджує.

"УАФ зі мною не контактувала. Це все, що я можу сказати в цей момент", – наводить слова Маркевича Український футбол.

Ще українські кандидати

Як пише "24 Канал" серед можливих кандидатів також фігурує Руслан Ротань, який працює з молодіжними командами та має досвід поєднання кількох тренерських ролей. Раніше він керував молодіжною та олімпійською збірними, а також клубною "Олександрією".

Ще один кандидат — Олександр Шовковський, який працює в "Динамо", але поки не має досвіду в національній збірній. Також розглядається Дмитро Михайленко, який очолює юнацьку збірну України.

Журналіст Ігор Циганик повідомляв, що на найближчі товариські матчі влітку команду може тимчасово очолити Олег Лужний.

Іноземні фахівці

УАФ також вивчає варіант із запрошенням іноземного тренера. Серед кандидатів — наставник "Ліона" Паулу Фонсека, який раніше працював у донецькому "Шахтарі" та добре знайомий з українським футболом.

Серед інших можливих претендентів називають Унаї Мельгосу, який нині очолює молодіжну збірну України, та італійця Андреа Мальдеру, який працював у штабі Андрія Шевченка, а також у командах Роберто Де Дзербі.

Як раніше писав Главред, У середу, 22 квітня, Сергій Ребров пішов з посади головного тренера національної збірної України. Українська асоціація футболу та тренер вирішили припинити співпрацю. Про це повідомила УАФ.

Нагадаємо, що Сергій Ребров отримав пропозицію від одного з клубів із Об’єднаних Арабських Еміратів. Назва команди не розголошується, однак відомо, що йдеться про представника місцевого чемпіонату.

