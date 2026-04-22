Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Збірна України шукає заміну Реброву: хто серед кандидатів на крісло тренера

Руслан Іваненко
22 квітня 2026, 20:38
Мирона Маркевича називають головним кандидатом на посаду наставника національної команди.
Сборная Украины по футболу
Експерти обговорюють можливе призначення Ротаня, Шовковського та Михайленка / Колаж: Главред, фото: instagram.com/zbirna.ua, wikipedia

Коротко:

  • Збірна України без тренера після Реброва
  • УАФ шукає нового наставника команди
  • Рішення можуть ухвалити вже найближчим часом

Після ймовірної відставки Сергія Реброва збірна України залишилася без головного тренера. В Українській асоціації футболу (УАФ) розпочали пошук нового наставника, серед кандидатів — як українські, так і іноземні фахівці.

Рішення щодо нового головного тренера можуть ухвалити найближчим часом, адже вже влітку національну команду очікують чергові матчі.

відео дня

Головний претендент

Серед основних кандидатів називають Мирона Маркевича, який уже має досвід роботи зі збірною України та високий авторитет у вітчизняному футболі.

Деякі експерти, зокрема Йожеф Сабо, вважають його оптимальним варіантом для національної команди.

"Для першої команди не треба брати молодих тренерів – потрібна людина з досвідом, яка знає, що вона робить. Крім Мирона Маркевича таких кандидатів більше немає", – переконаний Сабо.

Водночас шеф-редакторка інформаційного агентства "Центр новин" Ольга Витак повідомила, що Маркевич може очолити збірну найближчим часом, а контракт нібито розглядається терміном на три роки. Сам тренер ці чутки не підтверджує.

"УАФ зі мною не контактувала. Це все, що я можу сказати в цей момент", – наводить слова Маркевича Український футбол.

Ще українські кандидати

Як пише "24 Канал" серед можливих кандидатів також фігурує Руслан Ротань, який працює з молодіжними командами та має досвід поєднання кількох тренерських ролей. Раніше він керував молодіжною та олімпійською збірними, а також клубною "Олександрією".

УАФ, українська асоціація футболу
Українська асоціація футболу / Інфографіка: Главред

Ще один кандидат — Олександр Шовковський, який працює в "Динамо", але поки не має досвіду в національній збірній. Також розглядається Дмитро Михайленко, який очолює юнацьку збірну України.

Журналіст Ігор Циганик повідомляв, що на найближчі товариські матчі влітку команду може тимчасово очолити Олег Лужний.

Іноземні фахівці

УАФ також вивчає варіант із запрошенням іноземного тренера. Серед кандидатів — наставник "Ліона" Паулу Фонсека, який раніше працював у донецькому "Шахтарі" та добре знайомий з українським футболом.

Серед інших можливих претендентів називають Унаї Мельгосу, який нині очолює молодіжну збірну України, та італійця Андреа Мальдеру, який працював у штабі Андрія Шевченка, а також у командах Роберто Де Дзербі.

Футбол - новини за темою

Як раніше писав Главред, У середу, 22 квітня, Сергій Ребров пішов з посади головного тренера національної збірної України. Українська асоціація футболу та тренер вирішили припинити співпрацю. Про це повідомила УАФ.

Крім того, шість матчів знадобилося донецькому "Шахтарю", щоб уперше відзначитися голом і здобути перемогу над житомирським "Поліссям" в Українській Прем’єр-лізі. Центральна гра 24-го туру на "Арені-Львів" вийшла радше напруженою, ніж видовищною.

Нагадаємо, що Сергій Ребров отримав пропозицію від одного з клубів із Об’єднаних Арабських Еміратів. Назва команди не розголошується, однак відомо, що йдеться про представника місцевого чемпіонату.

Читайте також:

Про джерело: 24 канал

24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія.

Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні.

Мовить з 1 березня 2006 року.

24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

збірна України з футболу новини футболу новини спорту Мирон Маркевич
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін готовий до зустрічі з Зеленським, але є умова - заява Кремля

21:49Війна
Нова назва для Донбасу і не тільки: Зеленський розкрив деталі мирних переговорів

21:39Війна
Спецоперації тривають: Малюк розкрив деталі своєї діяльності після відставки

21:03Війна
Реклама

Популярне

Більше
Це жіноче ім'я було справжнім хітом у 80-х, а тепер стало великою рідкістю

Останні новини

21:49

Путін готовий до зустрічі з Зеленським, але є умова - заява Кремля

21:49

Навіщо класти винний корок у холодильник: хитрість, яка врятує ваші продукти

21:39

Нова назва для Донбасу і не тільки: Зеленський розкрив деталі мирних переговорів

21:34

Ніякі не "піони": як правильно назвати ці розкішні квіти українською

21:03

Спецоперації тривають: Малюк розкрив деталі своєї діяльності після відставки

У Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку БілорусіУ Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку Білорусі
20:55

У які дні народжуються найвірніші друзі: ніколи не кинуть у біді

20:38

Збірна України шукає заміну Реброву: хто серед кандидатів на крісло тренера

20:36

Солодкі та великі: коли найкраще сіяти кавуни у відкритий ґрунт у 2026 році

19:53

Заплутана головоломка із сірниками для дітей, яку осилять не всі дорослі

Реклама
19:45

Ціни на полуницю готують сюрприз: до чого готуватися покупцям цього сезону

19:45

Магія червоних ягід: чому горобина була обов’язковим оберегом української оселі

19:33

Зеленський зробив заяву щодо перейменування Донбасу на честь Трампа - що сказав

19:27

ЄС нарешті розблоковує 90 млрд євро для України та нові санкції проти РФ: що відомо

19:24

Свекруха — копія Памели Андерсон: Інна Мірошниченко вразила новими фото

19:21

"Сталось вперше за останні 10 місяців": Зеленський розповів про ситуацію на фронті

19:10

Математика війни: Андрусів пояснив, хто отримує мільярди від конфліктуПогляд

19:06

На Тернопільщині оголосили штормове попередження: чого чекати від погоди

18:57

Ворог відволікає увагу: експерт назвав два ключові напрямки російського наступу

18:52

Чи може Україна викрасти Лукашенка: генерал СБУ пояснив заяву Зеленського

18:51

Пропагандисту Соловйову загрожує кримінальне покарання

Реклама
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Великдень 2026
Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти