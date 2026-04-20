Шість матчів очікування: "Шахтар" здобув перемогу над "Поліссям", деталі

Руслан Іваненко
20 квітня 2026, 21:57оновлено 20 квітня, 22:47
"Шахтар" контролював хід матчу після забитого м’яча і довів напружену зустріч до переможного фінального свистка.
"Полісся" не використало свої шанси / Колаж: Главред, фото: facebook.com/fcshakhtar, скріншот

Коротко:

  • "Шахтар" обіграв "Полісся" з рахунком 1:0
  • До перерви команди не створили небезпечних моментів
  • Єдиний гол — після кутового та помилки воротаря

Шість матчів знадобилося донецькому "Шахтарю", щоб уперше відзначитися голом і здобути перемогу над житомирським "Поліссям" в Українській Прем’єр-лізі. Центральна гра 24-го туру на "Арені-Львів" вийшла радше напруженою, ніж видовищною, повідомляє 24 Канал.

Команди провели перший тайм без моментів

У першому таймі "Гірники" не завдали жодного удару навіть у напрямку воріт суперника, тоді як "Полісся" також не змогло створити небезпечних моментів. Єдиною подією стала жовта картка для головного тренера житомирян Руслана Ротаня за емоційну реакцію.

"Шахтар" реалізував момент після перерви

Після перерви гра пожвавішала. "Шахтар" одразу реалізував свій перший же момент: Аліссон подав з кутового, воротар гостей Євген Волинець помилився на виході, а Валерій Бондар вдало підставив коліно та відкрив рахунок.

Після пропущеного м’яча матч став більш відкритим, однак донеччани виглядали ближчими до другого голу, ніж "Полісся" — до відновлення рівноваги.

Фінальний свисток Віктора Копієвського зафіксував мінімальну перемогу "Шахтаря" — 1:0.

ФК "Шахтар" / Інфографіка: Главред

Як раніше писав Главред, асистент головного тренера "Полісся" Сергій Кравченко напередодні матчу 24-го туру УПЛ проти "Шахтаря" прокоментував складнощі логістики українських клубів, які виступають у єврокубках, наголосивши, що це не повинно ставати виправданням.

Крім того, донецький "Шахтар" став першим півфіналістом Ліги конференцій сезону 2025/26, за підсумком двоматчевого протистояння здолавши нідерландський АЗ Алкмар, пише "Суспільне спорт".

Нагадаємо, що Сергій Ребров отримав пропозицію від одного з клубів із Об’єднаних Арабських Еміратів. Назва команди не розголошується, однак відомо, що йдеться про представника місцевого чемпіонату.

Про джерело: 24 канал

24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія.

Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні.

Мовить з 1 березня 2006 року.

24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

Україна відновить роботу нафтопроводу "Дружба": названо умови і терміни

23:11Україна
Найшвидший сценарій завершення війни: Зеленський зробив важливу заяву

21:59Війна
Названо цілі та регіони під загрозою: РФ планує новий масований обстріл

21:41Війна
Жовте пір'я часнику та цибулі знову позеленіє за два дні: чим достатньо полити

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з дітьми в парку за 45 с

Карта Deep State онлайн за 20 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Вкрав мого сина": Кіркоров пішов на крайні заходи через дитину

Як зупинити дозрівання бананів за пару секунд: простий лайфхак із плодоніжкою

Останні новини

23:11

Україна відновить роботу нафтопроводу "Дружба": названо умови і терміни

22:21

Бухалово та Деньги: справжня історія найдивніших назв українських сіл та міст

22:06

Гороскоп на завтра, 21 квітня: Ракам - інтриги, Скорпіонам - успіх

22:05

Невеликий "мінус" та шквальний вітер: Тернопільщину скоро накриє негода

21:59

Найшвидший сценарій завершення війни: Зеленський зробив важливу заяву

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
21:57

Шість матчів очікування: "Шахтар" здобув перемогу над "Поліссям", деталі

21:41

Названо цілі та регіони під загрозою: РФ планує новий масований обстріл

21:29

Морози вдарять з новою силою: синоптик назвав дату різкого потепління

21:08

Яку техніку не можна вмикати в подовжувач - ризик пожежі

Реклама
21:07

Як правильно використовувати ручки над дверима в авто: просто триматися не вартоВідео

20:37

Чоловік косив траву і знайшов під ногами скарб на 40 000 євро: що там булоВідео

20:36

Щоб усе пішло в ріст: "золоті" дати посадки в травні за місячним календаремВідео

19:58

"Складні бої, РФ намагається просочуватись: росіяни штурмують Сумщину

19:51

Колорадський жук не наблизиться: 5 рослин-рятівників, які мають бути на грядці

19:50

Температура впаде до -3 і випаде сніг: в Україні розбушується потужний циклон

19:39

"Мене не рятуйте, допоможіть татові": опублікували відео з камер поліцейських, які втекли під час теракту в Києві

19:36

Терехов про відтермінування введення ПДВ для ФОП: "Це - спільна перемога людей, малого бізнесу та громад"

19:35

"Це не гра": Мадяр різко висловився про "Дружбу" і звернувся до Зеленського

19:22

Чи можна вигулювати кішку на повідку: що про це кажуть експерти

19:10

Трагедія в Києві як симптом війни: Маляр про нові виклики для українцівПогляд

Реклама
18:52

Щоб гроші не "тікали" з дому: де має лежати гаманець вночі

18:45

Підтягнення білоруських військ до кордону: в ДПСУ зробили важливу заяву

18:40

Подарунок для Путіна: економіст пояснив, як Трамп "підіграв" РосіїВідео

18:25

У ЄС готують для України "полегшене" членство: що пропонують

18:08

Унітаз знову засяє, якщо на нього нанести просту суміш із 3 речовин

17:57

"Соромно дивитися": Деніел Редкліфф назвав найгірші та найкращі фільми про Гаррі Поттера

17:51

Більше не таємниця: ким насправді були перші масони, пояснення здивуєВідео

17:42

Ціни на бензин та дизель скоро обваляться: наскільки подешевшає пальне

17:24

Гривня летить вниз: новий курс валют на 21 квітня

17:23

Робота замість хайпу: нардеп Веніславський пояснив особливості характеру Буданова

17:14

СБУ нарощує темпи ураження ворога: перша у рейтингу на фронті та посилює далекобійні удари, - експерт

17:11

Мобілізація, штрафи і в'язниця: в ЄС готують депортацію чоловіків до України, що їх чекаєВідео

17:04

Великі й солодкі плоди гарантовано: чим підживити кавуни та дині після сходження

16:59

Війська РФ масово мінують узбережжя Криму: Волошин розкрив задум окупантів

16:40

"Любить Україну, живе там": відомий ведучий розкрив "патріотичну" позицію Ями

16:40

Торкнуться не лише України, а й країн ЄС: названо загрози з боку Білорусі

16:35

Для чого в СРСР ховали лавровий лист під ліжко: лайфхак, про який знають одиниця

16:02

Нова хвиля сильних заморозків і дощів накриє Житомирщину: які дні будуть найхолоднішими

15:51

РФ у вогні: Генштаб розкрив подробиці потужних ударівВідео

15:47

Світлицька розповіла, що робила з Цимбалюком під час ДТП: "Підтримала його"

Реклама
15:22

"Він пробив сталеві двері": Шарліз Терон розповіла, як її мати застрелила батька

15:21

Біля Рівного пролунав потужний вибух: багато людей поранені, двоє - у тяжкому стані

15:02

Ніякі не "анютині глазки ": як українською правильно назвати ці квіти

14:51

Зрадив Україну і воював на боці РФ: ЗСУ ліквідували екс-футболіста "Зорі" і "Шахтаря"

14:35

Салат з редиски, який будуть їсти всі: простий рецепт за 10 хвилин

14:10

Українські військові назвали "недоцільним" утримувати Мирноград – ЗМІ

14:09

Жовте пір’я часнику та цибулі знову позеленіє за два дні: чим достатньо полити

14:04

Удар по гаманцях українців: ціна на популярний молочний продукт б'є рекорди

13:44

Ігор Ласточкін вийшов на звʼязок з фронту у запальному відео — деталіВідео

13:40

Шпилька чи булавка: як насправді правильно називати цю річ - відповідь здивує

