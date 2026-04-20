Шість матчів очікування: "Шахтар" здобув перемогу над "Поліссям", деталі

"Шахтар" контролював хід матчу після забитого м’яча і довів напружену зустріч до переможного фінального свистка.

"Полісся" не використало свої шанси

"Шахтар" обіграв "Полісся" з рахунком 1:0

До перерви команди не створили небезпечних моментів

Єдиний гол — після кутового та помилки воротаря

Шість матчів знадобилося донецькому "Шахтарю", щоб уперше відзначитися голом і здобути перемогу над житомирським "Поліссям" в Українській Прем’єр-лізі. Центральна гра 24-го туру на "Арені-Львів" вийшла радше напруженою, ніж видовищною, повідомляє 24 Канал.

Команди провели перший тайм без моментів

У першому таймі "Гірники" не завдали жодного удару навіть у напрямку воріт суперника, тоді як "Полісся" також не змогло створити небезпечних моментів. Єдиною подією стала жовта картка для головного тренера житомирян Руслана Ротаня за емоційну реакцію.

"Шахтар" реалізував момент після перерви

Після перерви гра пожвавішала. "Шахтар" одразу реалізував свій перший же момент: Аліссон подав з кутового, воротар гостей Євген Волинець помилився на виході, а Валерій Бондар вдало підставив коліно та відкрив рахунок.

Після пропущеного м’яча матч став більш відкритим, однак донеччани виглядали ближчими до другого голу, ніж "Полісся" — до відновлення рівноваги.

Фінальний свисток Віктора Копієвського зафіксував мінімальну перемогу "Шахтаря" — 1:0.

Як раніше писав Главред, асистент головного тренера "Полісся" Сергій Кравченко напередодні матчу 24-го туру УПЛ проти "Шахтаря" прокоментував складнощі логістики українських клубів, які виступають у єврокубках, наголосивши, що це не повинно ставати виправданням.

Крім того, донецький "Шахтар" став першим півфіналістом Ліги конференцій сезону 2025/26, за підсумком двоматчевого протистояння здолавши нідерландський АЗ Алкмар, пише "Суспільне спорт".

Нагадаємо, що Сергій Ребров отримав пропозицію від одного з клубів із Об’єднаних Арабських Еміратів. Назва команди не розголошується, однак відомо, що йдеться про представника місцевого чемпіонату.

