"Витерли ноги об УАФ": Ребров потрапив під шквал критики через прогул Конгресу

Руслан Іваненко
21 квітня 2026, 16:43
Конгрес УАФ в Ужгороді відбувся без Реброва і це спричинило гучний резонанс у медіа та футбольній спільноті.
Вацко різко розкритикував Реброва і звинуватив його у неповазі до УАФ / колаж: Главред, фото: instagram.com/rebrov_serhiy, facebook.com/uafukraine

Коротко:

  • В Ужгороді відбувся Конгрес УАФ без Реброва
  • Шевченко пояснив відсутність сімейними обставинами
  • ЗМІ пишуть: у цей час тренер був в Іспанії

Минулого тижня в Ужгороді відбувся 28-й Конгрес Української асоціації футболу, на який з’їхалися представники всіх обласних асоціацій та керівництво УАФ.

Втім, серед учасників не було віцепрезидента УАФ та головного тренера національної збірної Сергія Реброва. Його відсутність викликала суспільний резонанс, повідомляє "Вацко Live".

Під час заходу президент УАФ Андрій Шевченко пояснив, що Ребров пропустив Конгрес через сімейні обставини.

Критика з боку Віктора Вацка

Водночас журналіст Віктор Вацко розкритикував таку неявку, заявивши, що тренер у цей час перебував за кордоном.

"Для мене відсутність Реброва на Конгресі УАФ, це не те що ляпас УАФ. Це той фірмовий удар "Іван" від Олександра Усика "в черешню". Нам говорять про сімейні обставини, але в той же час з'являються фото, як він в падел грає в Іспанії. Просто витерли ноги об УАФ, по-іншому не скажеш. Інший віцепрезидент з іншим прізвищем після такого вилетів би з УАФ як пробка від просекко", – заявив Вацко.

Він також додав:

"З боку це схоже на зневагу. Видається так, що Шевченко як президент УАФ готовий терпіти цю зневагу. Для мене очевидні проблеми в комунікації між президентом УАФ та віцепрезидентом і головним тренером збірної. Виглядає як криза прийняття рішень, яка породжує кризу планування", – вважає журналіст.

Оцінка управлінських рішень в УАФ

Окремо Віктор Вацко наголосив, що вважає помилкою одночасне призначення Реброва віцепрезидентом УАФ і головним тренером збірної України.

"Найбільша помилка цієї УАФ – призначити Сергія Реброва віцепрезидентом та тренером збірної одночасно. У сферу його обов'язків входить і призначення тренера національної збірної. Всі так обережно казали тоді, що можуть бути нюанси. Але ніхто не думав, що можуть бути нюанси таких розмірів. Ребров за кордоном постійно, все ніби як для галочки", – резюмував Віктор.

'Витерли ноги об УАФ': Ребров потрапив під шквал критики через прогул Конгресу
Сергій Ребров / Інфографіка: Главред

Водночас під час Конгресу питання можливої зміни головного тренера збірної не порушувалося. Андрій Шевченко заявив, що рішення щодо майбутнього національної команди буде ухвалене до кінця квітня.

Про персону: Віктор Вацко

Віктор Вацко — український футбольний журналіст, коментатор і медіаексперт.

Народився 8 серпня 1978 року у Львові. Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Спочатку пробував себе як футболіст, але через травму завершив ігрову кар’єру та перейшов у журналістику.

Працював спортивним коментатором на телеканалах "Спорт" і "Футбол", де став одним із найвідоміших голосів українського футболу. Також був віце-президентом ФК "Карпати" (Львів) у 2012–2013 роках. Згодом продовжив кар’єру як експерт, автор YouTube-проєктів і футбольний аналітик.

Неодноразово отримував премію "Телетріумф" як найкращий спортивний коментатор та має звання заслуженого журналіста України.

Сьогодні відомий як футбольний блогер і аналітик, зокрема завдяки проєкту "Vatsko Live".

Україна пропонувала створити "Донніленд" на частині Донбасу - NYT

Україна пропонувала створити "Донніленд" на частині Донбасу - NYT

Затримання військових ТЦК в Одесі: в СБУ розкрили нові деталі стрілянини

Затримання військових ТЦК в Одесі: в СБУ розкрили нові деталі стрілянини

Долар нестримно дорожчає, євро б'є рекорди: новий курс валют на 22 квітня

Долар нестримно дорожчає, євро б'є рекорди: новий курс валют на 22 квітня

Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточування

Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточування

Чому не можна гладити кота: причина, про яку мало хто говорить

Чому не можна гладити кота: причина, про яку мало хто говорить

Морози вдарять з новою силою: синоптик назвав дату різкого потепління

Морози вдарять з новою силою: синоптик назвав дату різкого потепління

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопця на скейтборді за 27 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопця на скейтборді за 27 с

