Ребров отримав щедру пропозицію: чи залишиться тренер у збірній

Збірна України невдало розпочала 2026 рік, розчарувавши вболівальників уже в першому офіційному матчі березня.
"Синьо-жовті" зазнали поразки від Швеції у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026 з рахунком 1:3. Цей результат позбавив українську команду шансів поборотися за путівку на Мундіаль, пише "24 канал" з посиланням на Burbuzz.
Після невдачі під серйозним тиском опинився головний тренер збірної Сергій Ребров. Наразі Українська асоціація футболу не ухвалила офіційного рішення щодо його майбутнього на посаді.
Пропозиція з ОАЕ
Водночас, за інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, наставник уже розглядає варіанти продовження кар’єри поза національною командою. Сергій може залишити збірну України.
Повідомляється, що Ребров отримав пропозицію від одного з клубів із Об’єднаних Арабських Еміратів. Назва команди не розголошується, однак відомо, що йдеться про представника місцевого чемпіонату.
Крім того, потенційний роботодавець пропонує тренеру значно вигідніші фінансові умови. як зазначає видання, за даними Finance Football, зарплата може становити близько 5 мільйонів євро за сезон, тоді як у збірній України Ребров заробляв приблизно 1,5 мільйона.
Як раніше писав Главред, збірна України провела перший поєдинок після виліту з плейоф відбору до чемпіонату світу-2026 та здобула перемогу над збірною Албанії.
Крім того, цього року збірна України з футболу проведе щонайменше сім офіційних поєдинків. Інші матчі команди у 2026 році будуть товариськими.
Нагадаємо, що матч за вихід на Мундіаль завершився перемогою Швеції з рахунком 3:1. Таким чином, збірна України не кваліфікувалася на Чемпіонат світу — 2026.
Про персону: Сергій Ребров
Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".
