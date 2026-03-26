Україна — Швеція: онлайн трансляція вирішального матчу за вихід на ЧС-2026

Збірна України з футболу 26 березня проведе ключовий матч плей-оф відбору до чемпіонату світу-2026. Команді Сергія Реброва протистоятиме національна збірна Швеції.
Поєдинок відбудеться у Валенсії та стане вирішальним у боротьбі за вихід до фіналу плей-оф. Від результату гри залежить, чи зможе українська команда продовжити шлях до Мундіалю.
Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Главред стежитиме за перебігом зустрічі та вестиме текстову трансляцію матчу.
