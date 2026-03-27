Ребров йде – є два кандидати на крісло головного тренера збірної України

Читайте також:
- Хто очолить збірну України після Реброва
- Який підсумок роботи Реброва з національною командою
- Коли відбудеться його останній матч на чолі збірної
Головний тренер збірної України Сергій Ребров завершить роботу з національною командою після невдалого виступу у відборі на чемпіонат світу-2026.
Українці не змогли пробитися на турнір, поступившись у півфіналі плей-оф Швеції. Товариський матч з Албанією 31 березня стане для Реброва останнім на чолі збірної.
За інформацією Sport.ua, Ребров не планує продовжувати контракт з Українською асоціацією футболу (УАФ), який діє до літа 2026 року. Наставник не зміг виконати завдання — вивести "синьо-жовтих" на першу за 20 років світову першість.
На посаду головного тренера розглядають дві кандидатури. Серед них іспанський фахівець Унаї Мельгоса, який нині очолює молодіжну збірну України.
Також до списку входить Руслан Ротань, наставник житомирського "Полісся", що працював із національною командою на Олімпіаді-2026, де його підопічні не змогли подолати груповий етап разом з Аргентиною, Марокко та Іраком.
Усього за 34 матчі під керівництвом Реброва збірна здобула 15 перемог, 10 разів поступилася та ще 8 разів зіграла внічию.
Футболу - новини за темою
Як раніше писав Главред, матч за вихід до Мундіалю завершився перемогою Швеції з рахунком 3:1. Таким чином, збірна України не кваліфікувалася на Чемпіонат світу — 2026.
Крім того, журналіст Ігор Циганик висловив сумніви щодо можливості переходу капітана Динамо Віталія Буяльського в Полісся.
Нагадаємо, що форвард київського Динамо Матвій Пономаренко продовжує вражати результативністю в чемпіонаті України. У матчі проти Полісся (Житомир) 20-річний нападник оформив дубль і допоміг команді здобути перемогу з рахунком 2:1.
Читайте також:
- Не підкорився навіть Шевченку: молодий форвард Динамо повторив унікальний рекорд
- Гучний трансфер у Динамо: європейський топ-клуб готує солідний чек з гравця
- Чи перейде Буяльський у "Полісся": журналіст розкрив плани капітана "Динамо"
Про джерело: Sport.ua
Sport.ua є українським спортивним новинним порталом, заснованим у 2003 році. Спочатку сайт фокусувався на футболі, згодом розширившись до автоспорту та інших дисциплін, що забезпечило йому популярність серед спортивних ЗМІ України. Він став окремим юридичним суб'єктом у 2010 році як ТОВ "СПОРТ ЮЕЙ".
Sport.ua висвітлював Євро-2012, ЧС-2014/2018, Євро-2016 та Олімпіади, відправляючи журналістів на місця подій. Портал є партнером федерацій (УАФ, ФБУ, УПЛ тощо) та лідирує в мультимедійному висвітленні кіберспорту. wikipedia
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред