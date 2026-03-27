Ребров йде – є два кандидати на крісло головного тренера збірної України

Українська асоціація футболу розглядає нових кандидатів на посаду головного тренера національної команди України.

https://glavred.net/sport/rebrov-uhodit-na-post-glavnogo-trenera-sbornoy-ukrainy-pretenduyut-dva-kandidata-10752413.html Посилання скопійоване

Команда готується до останнього під його керівництвом товариського матчу

Читайте також:

Хто очолить збірну України після Реброва

Який підсумок роботи Реброва з національною командою

Коли відбудеться його останній матч на чолі збірної

Головний тренер збірної України Сергій Ребров завершить роботу з національною командою після невдалого виступу у відборі на чемпіонат світу-2026.

Українці не змогли пробитися на турнір, поступившись у півфіналі плей-оф Швеції. Товариський матч з Албанією 31 березня стане для Реброва останнім на чолі збірної.

відео дня

За інформацією Sport.ua, Ребров не планує продовжувати контракт з Українською асоціацією футболу (УАФ), який діє до літа 2026 року. Наставник не зміг виконати завдання — вивести "синьо-жовтих" на першу за 20 років світову першість.

На посаду головного тренера розглядають дві кандидатури. Серед них іспанський фахівець Унаї Мельгоса, який нині очолює молодіжну збірну України.

Сергій Ребров / Інфографіка: Главред

Також до списку входить Руслан Ротань, наставник житомирського "Полісся", що працював із національною командою на Олімпіаді-2026, де його підопічні не змогли подолати груповий етап разом з Аргентиною, Марокко та Іраком.

Усього за 34 матчі під керівництвом Реброва збірна здобула 15 перемог, 10 разів поступилася та ще 8 разів зіграла внічию.

Як раніше писав Главред, матч за вихід до Мундіалю завершився перемогою Швеції з рахунком 3:1. Таким чином, збірна України не кваліфікувалася на Чемпіонат світу — 2026.

Крім того, журналіст Ігор Циганик висловив сумніви щодо можливості переходу капітана Динамо Віталія Буяльського в Полісся.

Нагадаємо, що форвард київського Динамо Матвій Пономаренко продовжує вражати результативністю в чемпіонаті України. У матчі проти Полісся (Житомир) 20-річний нападник оформив дубль і допоміг команді здобути перемогу з рахунком 2:1.

Читайте також:

Про джерело: Sport.ua Sport.ua є українським спортивним новинним порталом, заснованим у 2003 році. Спочатку сайт фокусувався на футболі, згодом розширившись до автоспорту та інших дисциплін, що забезпечило йому популярність серед спортивних ЗМІ України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред