Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Ребров йде – є два кандидати на крісло головного тренера збірної України

Руслан Іваненко
27 березня 2026, 18:14оновлено 27 березня, 20:17
Українська асоціація футболу розглядає нових кандидатів на посаду головного тренера національної команди України.
Команда готується до останнього під його керівництвом товариського матчу

Головний тренер збірної України Сергій Ребров завершить роботу з національною командою після невдалого виступу у відборі на чемпіонат світу-2026.

Українці не змогли пробитися на турнір, поступившись у півфіналі плей-оф Швеції. Товариський матч з Албанією 31 березня стане для Реброва останнім на чолі збірної.

відео дня

За інформацією Sport.ua, Ребров не планує продовжувати контракт з Українською асоціацією футболу (УАФ), який діє до літа 2026 року. Наставник не зміг виконати завдання — вивести "синьо-жовтих" на першу за 20 років світову першість.

На посаду головного тренера розглядають дві кандидатури. Серед них іспанський фахівець Унаї Мельгоса, який нині очолює молодіжну збірну України.

Також до списку входить Руслан Ротань, наставник житомирського "Полісся", що працював із національною командою на Олімпіаді-2026, де його підопічні не змогли подолати груповий етап разом з Аргентиною, Марокко та Іраком.

Усього за 34 матчі під керівництвом Реброва збірна здобула 15 перемог, 10 разів поступилася та ще 8 разів зіграла внічию.

Як раніше писав Главред, матч за вихід до Мундіалю завершився перемогою Швеції з рахунком 3:1. Таким чином, збірна України не кваліфікувалася на Чемпіонат світу — 2026.

Крім того, журналіст Ігор Циганик висловив сумніви щодо можливості переходу капітана Динамо Віталія Буяльського в Полісся.

Нагадаємо, що форвард київського Динамо Матвій Пономаренко продовжує вражати результативністю в чемпіонаті України. У матчі проти Полісся (Житомир) 20-річний нападник оформив дубль і допоміг команді здобути перемогу з рахунком 2:1.

Про джерело: Sport.ua

Sport.ua є українським спортивним новинним порталом, заснованим у 2003 році. Спочатку сайт фокусувався на футболі, згодом розширившись до автоспорту та інших дисциплін, що забезпечило йому популярність серед спортивних ЗМІ України. Він став окремим юридичним суб'єктом у 2010 році як ТОВ "СПОРТ ЮЕЙ".

Sport.ua висвітлював Євро-2012, ЧС-2014/2018, Євро-2016 та Олімпіади, відправляючи журналістів на місця подій. Портал є партнером федерацій (УАФ, ФБУ, УПЛ тощо) та лідирує в мультимедійному висвітленні кіберспорту. wikipedia

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Реклама

Популярне

Більше
Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотап
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти