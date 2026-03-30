Залишиться чи піде: Ребров визначився з майбутнім у збірній, що відомо

Українська асоціація футболу розглядає можливість пролонгації угоди з головним тренером національної команди.

Матч проти Албанії може стати останнім для Реброва на чолі збірної України

Коротко:

Ребров відкритий до переговорів про новий контракт

УАФ вже обговорює продовження співпраці

31 березня можливий останній матч тренера

Головний тренер національної команди Сергій Ребров не проти продовжити роботу зі збірною України після завершення чинного контракту. Його позицію вже донесли до членів Виконкому Української асоціації футболу.

Контракт і позиція УАФ

Наразі угода Реброва діє до завершення поточного відбіркового циклу. Водночас в УАФ уже розглядають можливість продовження співпраці з наставником. Про це повідомляє телеграм-канал "Динамо Київ Inside" з посиланням на джерела в асоціації.

Причини можливого продовження співпраці

За інформацією джерел, Сергій Ребров готовий обговорювати умови нового контракту. Його найближче оточення вже донесло цю позицію до членів Виконкому.

Ймовірно, одним із факторів такого рішення може бути відсутність конкретних пропозицій від клубів щодо подальшого працевлаштування тренера після завершення чинної угоди.

Найближчий матч збірної України

Вже 31 березня Сергій Ребров може востаннє вивести збірну України як головний тренер.

"Синьо-жовті" проведуть товариський матч проти Албанії. Стартовий свисток запланований на 21:45.

Про персону: Сергій Ребров Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".

