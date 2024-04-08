Збірну покинув, пішов воювати: на Херсонщині загинув відомий спортсмен з Одеси

У боях з окупантами загинув майстер спорту міжнародного класу зі стрільби з пістолета і колишній наставник паралімпійської збірної України Валентин Дондіков.

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Валентину Дондюкову зовсім недавно виповнився 41 рік / колаж Главред, фото Facebook

У жорстокому бою з російськими окупантами помер відомий спортсмен, майстер спорту міжнародного класу зі стрільби з пістолета і колишній тренер паралімпійської збірної України з кульової стрільби 41-річний Валентин Дондіков. 6 квітня його життя обірвалося під час завдання на Херсонському напрямку, повідомляється на Facebook-сторінці "Одеський інваспорт".

Дондіков багато років сам займався стрільбою з пістолета на професійному рівні, був багаторазовим переможцем і призером чемпіонатів України. Потім працював тренером-викладачем в Одеській обласній ДЮСШ, очолював збірну області на дитячих змаганнях. Отримав звання заслуженого тренера України.

До повномасштабної війни з Росією Валентин готував паралімпійську збірну України з кульової стрільби, зокрема, тренував її і на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо у серпні-вересні 2021 року, де українські стрільці вибороли шість нагород.

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Одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Дондіков став на захист України. 19 березня на фронті відсвяткував День народження - йому виповнився 41 рік. 6 квітня під час виконання бойового завдання на Херсонщині його життя обірвала ворожа міна.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречені. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманців ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що загинув відомий український письменник. На фронті загинув письменник Максим Петренко, який воював у лавах Нацгвардії. Влітку 2022 року його оголосили зниклим безвісти, але близькі сподівалися, що він у полоні. 6 листопада експертиза ДНК підтвердила загибель бійця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в боях за Україну героїчно загинув грузинський доброволець Іраклі Курцикідзе. З лютого 2022 року на війні в Україні загинуло понад 50 грузинських добровольців, які воювали на боці ЗСУ.

До того у важких боях за свободу і незалежність нашої країни загинув гравець української стрітбольної ліги 3х3 Сергій Федоров, який був відомий під псевдонімом "Фред".

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