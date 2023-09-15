"Загинув смертю героя": на Запорізькому напрямку відійшов у вічність молодий спортсмен

Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів у боротьбі з російськими окупантами. Так, у тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув гравець Української стрітбольної ліги 3х3 Сергій Федоров, який був відомим під псевдонімом "Фред". Трагічну звістку повідомили на сторінці ліги.
"На фронті смертю героя загинув "Фред". Багато хто знав Сірого з баскетболу, зі стрітбольних турнірів УСЛ. Він був максимально світлою і доброю людиною. Його креатив, постійні жарти та позитивне ставлення до життя – саме це запам’ятається назавжди. А ще він був крутим гравцем, переможцем багатьох турнірів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що свою останню битву Фред героїчно прийняв на своєму рідному Запорізькому напрямку, захищаючи свій будинок від окупантів.
"Царство небесне і вічна пошана тобі, друже. Ніколи не забудемо і не пробачимо", - повідомила УСЛ.
Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді України повідомили про загибель на війні народного депутата IV скликання Сергія Слабенко. Екс-нардеп загинув у боях на Запорізькому напрямку. На Сергія вдома чекала дружина із сином і донькою.
Також повідомлялося, що у боях на Донбасі загинув командир протитанкового відділення. Олександр Рицький загинув при виконанні бойового завдання біля села Іванівське Бахмутського району Донецької області.
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